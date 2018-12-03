وزير الدفاع: الجيش المصري أعظم من تحدى المخاطر بقوته ووحدته

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن الجيش المصري كعادته هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، معتصمًا بقوته ووحدته.

وأضاف زكي، خلال كلمته فى افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018"، في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن "الجيش المصري يسعى لامتلاك أقوى ما في العالم من نظم تسليح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية".

وتابع: "الوضع الحالي يؤكد أنه لا بد للسلام من قوة تحميه، وتؤمن استمراره وهذا واقع سوف تلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم، ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة في أمن واستقرار".