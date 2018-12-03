وزيرة الثقافة تبحث التعاون المشترك مع نظيرها المغربي

كتب- محمد عاطف:

التقى الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بمدينة وجدة في حضور أشرف إبرهيم سفير مصر بالمملكة المغربية؛ لبحث سبل دعم وتوطيد آفاق التعاون بين البلدين.

وحسب بيان، الاثنين، تناول اللقاء أهمية الدور الثقافي والفني في النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية من خلال الملتقيات الفكرية والثقافية والفنية، بما ينعكس على الشعبين الشقيقين كما بحثا المشاركة المغربية في عام الاتحاد الافريقي بمصر مطلع العام المقبل .

وقالت عبدالدايم، إن مصر والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل في جميع المجالات خاصة بالثقافة والفنون.

وأوضحت الوزيرة، أهمية استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم في شتى مجالات الفنون وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.

وقال محمد الأعرج، إن تمثيل مصر في احتفالات وجدة عاصمة الثقافة العربية، من خلال الفنون والمفكرين والمبدعين فرصة جيدة للتواصل الثقافي والفني، وثمن دور مصر الريادي في الحركة التنويرية والثقافية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.a