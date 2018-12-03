طلب إحاطة لوزير المالية لحذف الكمبيوتر والمحمول من سعر صرف الدولار

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عن مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل موجهًا إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة من قائمة السلع التي تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مشيرا إلى أن تلك السلع بالتحديد ليست سلعًا استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، وتعتبر سلعًا أساسية في مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمي والقضاء على الأمية الرقمية.

وأوضح حجازي، في طلبه، أن إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر وما أنسب من أجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة التي في يد كل مواطن مصري الفقير قبل الغني؛ للقضاء على تلك النوعية من الأمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إدراج تلك السلع يتنافى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة "افريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تهدف لتنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.