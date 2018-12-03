الرئيس السيسي يصل مقر معرض "إيديكس 2018" استعدادا لافتتاحه
09:03 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
(مصراوي):
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، إلى مقر معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، استعدادًا لافتتاحه في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.
يقام المعرض على مدار 3 أيام بداية من اليوم، ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و10 وزراء دفاع، و8 وزراء إنتاج حربي، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر.
السيسي القوات المسلحة معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية معرض ايدكس 2018 مركز المعارض الدولية إيديكس 2018
الخبر التالى:الرئيس السيسي يفتتح معرض "إيديكس 2018"
-
223
-
206
-
123
-
91
-
70
-
63
-
60
-
59
-
58
-
56
إعلان