الرئيس السيسي يصل مقر معرض "إيديكس 2018" استعدادا لافتتاحه

(مصراوي):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، إلى مقر معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، استعدادًا لافتتاحه في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يقام المعرض على مدار 3 أيام بداية من اليوم، ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و10 وزراء دفاع، و8 وزراء إنتاج حربي، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر.