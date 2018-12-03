وزير النقل يشهد اليوم التعاقد مع استشاري فرنسي لتنفيذ مشروع مترو لقليوب

مصراوي - (أ ش أ):

يشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الاثنين توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية والدراسات والتصميمات الخاصة بمشروع مد الخط الثاني للمترو من شبرا الخيمة إلى قليوب.

واعتمدت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق، فوز المكتب الاستشاري الفرنسي "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية للمشروع بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، ضمن المناقصة التي طرحتها الهيئة على مرحلتين لاختيار استشاري المشروع.

ويبدأ الاستشاري الفرنسي بعد التعاقد مباشرة في إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع والتصميمات التفصيلية وتحديد مسار المشروع والمساحات المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ هذا المشروع، بجانب تجهيز مستندات الطرح وكراسة الشروط للمناقصة التي سيتم طرحها لاختيار المقاول أو الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.​