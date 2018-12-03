10 أحداث متوقعة اليوم.. تعرف عليها

(مصراوي) - (أ ش أ):

1- يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى الكويت، ليترأس أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة "المصرية- الكويتية" المشتركة، والتي تستغرق 3 أيام، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

2- تنطلق فعاليات الاحتفال باختيار مدينة وجدة المغربية عاصمة للثقافة العربية، خلفًا لمحافظة الأقصر، بأسبوع ثقافي مصري، في بادرة جديدة لدمج ثقافتي شعبين ومدينتين في احتفالية واحدة.

3- تبدأ فعاليات المنتدى الدولي للتعليم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، تحت عنوان "التعليم العالي في الدول العربية تطوير الجودة وتحفيز العالمية" بالتعاون مع ‏مركز التقييم واعتماد الدرجات العلمية ZEVA‏ هانوفر ألمانيا.

4- تحتفل وزارة الثقافة على مدى يومين باليوم العالمي للإعاقة، من خلال برنامج "تنمية المهارات الإبداعية لقاهري المستحيل"، الذي تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ممثلةً في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل.

5- تنظم جامعة الدول العربية اجتماعًا مشتركًا لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب في شرم الشيخ، للنظر في إطلاق الاستراتيجية العربية متعددة الأبعاد لكبار السن.

6- تنطلق أعمال المؤتمر العربي السابع عشر حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والذي يستمر حتى 5 ديسمبر الجاري في القاهرة.

7- يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2018» في مركز مصر للمعارض الدولية.

8- يعقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عدة لقاءات مع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الجزائريين، كما يعقد منتدى الأعمال الجزائري السعودي، برئاسة وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.

9- تستأنف محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

10- تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية المعروفة بـ"إعلام الإخوان".​