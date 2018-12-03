افتتاح الرئيس السيسي لـ"EDEX 2018" أبرز عناوين صحف الاثنين

(مصراوي) - أ ش أ:

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2018"، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة شمال إفريقيا ووسطها، كما أبرزت عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فضلًا عن الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها فرنسا حاليًا.

وأبرزت صحف القاهرة الثلاث، افتتاح الرئيس للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، مشيرة إلى أنه سيشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة من 373 شركة عالمية متخصصة في الصناعات العسكرية، تمثل 41 دولة، إلى جانب 57 وفدًا رسميًا.

في سياق متصل، أشارت الصحف إلى أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى محمد بن أحمد البواردي، عضو مجلس الوزراء الإماراتي وزير الدولة لشئون الدفاع، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا لحضور فعاليات المعرض، وتناول اللقاء التعاون العسكرى وأهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، في ظل الظروف الراهنة.

وأبرزت الصحف الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير جزيرة الوراق، وتوفير الخدمات للسكان، بحضور وزراء العدل، والموارد المائية والري، والنقل، والصحة والسكان، ومحافظ الجيزة، وممثلي عدد من الجهات.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على تطوير الجزيرة لتصبح مجتمعاً عمرانياً حضارياً تتوافر به كل الخدمات، مضيفاً: "لدينا حالياً مخطط عام، وتصور لأن تصبح الجزيرة تجمعاً عمرانياً مخططاً، ويتضمن ذلك توفير الخدمات المختلفة للأهالي".

وأبرزت الصحف تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بمشاركة السفينة الحربية الفرنسية "COURBET"، وعدد من القطع البحرية المصرية، في إطار دعم العلاقات المتميزة بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة.

وحول موازنة العام المالي الحالي، أبرزت الصحف إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المؤشرات أكدت تحقيق المستهدف خلال الربع الأول من موازنة العام الحالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمات المحيطة محليا وعالميا، ومنها ارتفاع أسعار البترول والفائدة، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة، وهروب رؤوس الأموال، وآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية.

وفي الشأن الخارجي، ألقت الصحف الضوء على إعلان الحكومة الفرنسية أمس أنها تدرس فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العنف والفوضى التي تخللت مظاهرات «السترات الصفراء»، والتى تعد أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لن يقبل أبدا بالعنف وتعهد بمحاسبة مثيرى الفوضى في البلاد.

فمن جانبه، قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة لراديو أوروبا 1: "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع" وأضاف المتحدث أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع وشيك.

من جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير بأنه مستعد للنظر في إمكانية فرض الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

وردًا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطواريء تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة ،قال كاستانير لشبكة "بى إف إم-تى في": "ندرس كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدى وأنا مستعد للنظر في كل شيء".

وقال كاستانير إن مرتكبى أعمال العنف في باريس أمس الأول هم من مثيرى الشغب.