فؤاد بدراوي: "الوفد" لا يقصي أحدًا​.. والأعضاء المفصولين سعوا للتنكيل بـ"الهيئة العليا"- حوار

حوار- محمد نصار:

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الـ6 أعضاء المفصولين من الحزب "طبلوا" ولم يعترضوا على فصل 7 من أعضاء الهيئة العليا، و52 من المحافظات خلال فترة رئيس الحزب السابق، موضحًا أنهم يمهلون باقي المجموعة فرصة للعدول عن موقفهم والالتزام بقواعد الوفد.

وأضاف بدراوي في حوار لـ"مصراوي"، أن الحزب يركز في الفترة المقبلة على الاحتفال بمئويته، حيث سيتم توجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور إلى جانب عدد من السفراء، والشخصيات العامة.

* ما هي تفاصيل استعدادات الحزب للاحتفال بالمئوية؟

- تم تشكيل لجنة من القيادات الوفدية لإنهاء كافة استعدادات الحزب للاحتفال بالمئوية، لأنها احتفالية كبيرة ليست متعلقة أو مقتصرة بحزب الوفد فقط، ولكنها احتفالية للمصريين جميعًا، وكان هناك حوار حول دور الدولة ومدى مشاركتها في الأمر، ومن المرجح أن الدولة ستشارك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

* هل سيتم توجيه الدعوة للرئيس السيسي للحضور؟

- هذا الأمر لم يتم حسمه بعد، ولكنه مطروح وهذا أمر طبيعي أن يتم توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية؛ لأنه كما قلت مسبقًا عيدًا قوميًا ووطنيًا وليس خاصًا بحزب الوفد فقط.

* هل سيتم توجيه الدعوة لأحزاب من خارج مصر؟

- هذا أمر مؤكد فحزب الوفد له علاقات متشعبة بالكثير من الأحزاب الكبيرة في مختلف الدول، خاصة حزب المؤتمر في الهند، كما سيتم دعوة شخصيات عامة وسفراء دول سيكون الاحتفال على نطاق واسع.

* متى تبدأ الاحتفالات، وهل ستكون على مستوى مركزي في القاهرة فقط أم ستشمل المحافظات؟

- الاحتفالات ستبدأ في بداية شهر مارس المقبل 2019، وسيكون الاحتفال الأساسي في القاهرة، إلى جانب اختيار عدد من المدن في المحافظات الأخرى.

* ما الخطة التي يسير عليها حزب الوفد لإعادة ترتيب البيت من الداخل؟

- من الطبيعي أن يكون هناك تغييرات على مستوى أمانات حزب الوفد في المحافظات، وسيشهد الحزب خلال الفترة المقبلة تغييرات في اللجان والتشكيلات، ضمن خطة الحزب لإعادة النظر في العملية التنظيمية بأكملها.

* هل سيكون للشباب والمرأة دور في هذا الأمر؟

- الشباب عامود الحزب، وسر استمرار وتواصل الوفد هم الشباب، لأن من أعاد الوفد للحياة السياسية عام 1978 هم شباب الوفد سنة 1952 وفترة الخمسينيات، وسر استمرار الوفد هو توارث الأجيال.

* ما الملفات التي يستهدفها الحزب الفترة المقبلة؟

- الاحتفال بمئوية الوفد يأتي في مقدمة الملفات التي يعمل عليها الحزب، يليه تبني المشاكل العامة التي تهم المواطن المصري من خلال تواصل لجان الوفد في المحافظات مع المواطنين أو من خلال الهيئة البرلمانية الوفدية داخل مجلس النواب.

* ما تفاصيل مبادرة "الوفد مع الناس" وهل تقتصر على القاهرة فقط؟

- الفكرة العامة للمبادرة هى التواصل المباشر مع المواطن المصري، حتى يشعر المواطن أن الوفد بجانبه ويعمل على حل مشاكله، وأي تواصل مع المواطن ينعكس بأثره الإيجابي على الوفد ومسيرة الوفد.

* حدثنا عن أزمة المفصولين من الحزب؟

- الفكرة أنه طالما ارتضينا بالديمقراطية فلماذا نعترض عليها بعد الخسارة، الفكرة أنه لم يعترض أي منهم على العملية الانتخابية خلال سيرها، بداية من موافقتهم على قرار الهيئة العليا بتبكير الانتخابات وحتى الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يكن أحد منهم يعترض، أنا أفهم أن الاعتراض يكون على أسبقية إجراء الانتخابات وهذا لم يتم، أو أثناء سير العملية الانتخابية وهذا لم يتم أيضًا بمعنى أنهم موافقين على العملية الانتخابية وشاركوا في الدعاية وحضروا عملية فرز الأصوات، لم يتم إثبات أي اعتراض أو مخالفة، "مينفعش بعد إعلان النتيجة تعترض علشان خسرت".

* هل نحن أمام تكرار لسيناريو تيار إصلاح الوفد بصورة جديدة؟

- هذا الوضع مختلف تمامًا، تيار إصلاح الوفد لم يكن يسير على نفس النهج أو يتبع نفس الأسلوب، وكان الإطار العام للأزمة مختلف تمامًا، والباب مفتوح للجميع بدليل أن قرار الفصل شمل 6 أعضاء فقط من أصل 26 عضوًا اعترضوا على نتيجة الانتخابات، لإعطاء الفرصة للآخرين لمراجعة أنفسهم.

* ما موقف المجموعة الأخرى التي لم يتم فصلهم حتى الآن؟

- الموقف يتوقف عليهم أنفسهم وعلى النهج الذي سيسلكوه ومدى استجابتهم للوفد أو التزامهم الحزبي، وحتى الآن لم يحدث أن تواصل منهم أحد مع قيادات الحزب للتعبير عن موقفهم النهائي.

* متى يحين موعد اجتماع الهيئة العليا المقبل وهل سيشهد قرارًا حاسمًا بشأنهم؟

- اجتماع الهيئة العليا المقبل سيتم عقده الأسبوع المقبل، ولكن لم يتضح بعد جدول أعمال الاجتماع سواء كان سيشمل وضعهم أم لا.

* ما ردك على ما يثار بين الحين والآخر بأنه يوجد محاولات إقصاء داخل الوفد حاليًا؟

- لا يوجد إقصاء في حزب الوفد والحزب لا يقصي أحدًا، وبالنسبة لقضية النائب محمد فؤاد، فهو خرج على القواعد الحزبية والالتزام الحزبي بسبب مهاجمة النائب لرئيس الحزب في الصحف، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يوقع عليه جزاء، والموقف الذي صدر من الـ6 المفصولين هذا يعد خروجًا عن الالتزام الحزبي.

"المشكلة إن إحنا بس بننسى، في 7 من أعضاء الهيئة العليا و52 عضوًا على مستوى المحافظات تم فصلهم في حضور هؤلاء ولم يعترض أحد بحجة أن هذا مخالف للائحة أو أنه لم يتم التحقيق معهم في عهد رئيس الحزب السابق، مفيش حد اعترض بل بالعكس كانوا بيطبلوا ويزمروا للتنكيل بالوفديين، وللعلم فؤاد سراج الدين فصل شقيقه ياسين سراج الدين في مسألة لا تقارن بالوضع الحالي لأنه لبى طلب الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في السفر مع الوفد البرلماني إلى السودان دون الرجوع للوفد".

* بصفتك كنت حاضرًا لفترة رئيس الحزب السابق، كيف ترى الاتهامات التي توجه له؟

- في لجنة مشكلة لبحث هذا الأمر وبحث كل ما يتعلق بمخالفات رئيس الحزب السابق، ولكن المؤكد وجود إهدارًا للمال العام فيما يتعلق بأموال الحزب نتيجة تعاقد منفرد مع إحدى شركات الدعاية وهذا ثابت من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، ونتيجة للاختلافات بين رئيس الحزب والشركة امتنعت عن سداد مستحقات الوفد والجريدة ومن هنا بدأ مسلسل كسر وفك ودائع الحزب للإنفاق عليه.

* هل سيمثل رئيس الحزب السابق للتحقيق أمام اللجنة التي تم تشكيلها؟

- رئيس الحزب السابق لن يمثل للتحقيق أمام اللجنة، ولكن اللجنة ستدرس كافة المستندات التي لديها وملابسات الموضوعات محل الاتهام وبعد التحقق ستصدر رأيها في تقرير يعرض على الهيئة العليا.

* هل يمكن أن ينتهي الأمر إلى فصله حال ثبوت إدانته؟

- لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن كل هذا مرهون بقرار وتوافق الهيئة العليا في ضوء التقرير الذي ستنتهي إليه اللجنة المشكلة للتحقيق.

* كيف يستعد الوفد للمحليات وهل هناك نية للتحالف مع أحزاب أخرى؟

- موضوع التنسيق أمر وارد في أي انتخابات ولكن يكون وفق إطار محدد ويحكمه المشهد الانتخابي، وهذا يكون قرار الهيئة العليا للحزب، وبالنسبة للمحليات الصورة غير واضحة لأن المجلس لم يقر قانون المحليات والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية حتى الآن.

* هل ترى أن البرلمان يمارس دوره الرقابي على الحكومة؟

- الأداء البرلماني في المجمل جيد، ولكن لاشك أنه توجد سلبيات في الممارسة، ودورنا أن نعالج هذه السلبيات ونواجه هذه الأخطاء حتى يتمكن البرلمان من ممارسة دوره التشريعي والرقابي.