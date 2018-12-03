مدير "الشئون المعنوية" الأسبق: "إيديكس" لن يكلف مصر مليما وفرصة للترويج السياحي

كتب – أسامة عبدالكريم:

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018" يقام لأول مرة في مصر ومنطقة شمال ووسط إفريقيا، موضحًا أن تأخر مصر في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، بسبب غياب الإمكانيات والمكان المناسب.

يضم المعرض 373 شركة عالمية، و57 وفدًا رسميًا، وسيحضره عدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربي، كما أن المعرض يضم تمثيل كبير لشركات بعض الدول فالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة، وفرنسا ممثلة بـ37 شركة، والصين ممثلة بـ28 شركة، فضلًا عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان وعدد من الدول العربية والإفريقية والشرق أوروبية، وفي مقدمتها روسيا.

وأضاف فرج لـ"مصراوي"، أن المعرض يتيح لمصر عدة فرص، منها تسويق المنتجات الوطنية من الصناعات الحربية، التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع".

وتابع فرج: "قد يشهد المعرض تعاونًا مشتركًا مع بعض الدول الأوربية الرائدة في التصنيع العسكري، لتصنيع المنتجات الصناعية بالمصانع الحربية وغيرها من المصانع التي تمتلكها القوات المسلحة".

وأشار إلى: "المعرض لن يكلف مصر مليمًا واحدًا"، موضحًا أنه من المتوقع توافد أكثر من 10 آلاف زائر إلى المعرض من جميع دول العالم، لتصبح فرصة كبيرة للترويج السياحي".