النص الكامل لمشروع قانون إنشاء نقابة للمهن النفسية

كتب- أسامة عبدالكريم:

تقدمت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمهن النفسية، المقدم من 5 جهات وهي الجمعية المصرية للدراسات النفسية، ورابطة الأخصائيين النفسيين، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، والمهن النفسية التخصصية، والجمعية المصرية للمعالجين النفسيين.

ويتضمن المشروع 110 مواد، إضافة لمذكرة إيضاحية للتعريف بفائدة القانون الذي يضمن الحقوق لـ100 ألف أخصائي نفسي يعملون في الوزارات والهيئات والجامعات والمراكز البحثية، إضافة إلى حماية المهنة من الدخلاء، ورفع المستوى المهني وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، من حيث المبدأ.

وينشر "مصراوي" نص مشروع القانون، كالتالي:​​