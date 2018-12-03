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"رياضة النواب" تعد كتيبًا عن منتدى شباب العالم

01:56 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
"رياضة النواب" تعد كتيبًا عن منتدى شباب العالم

مجلس النواب

(مصراوي):

أعدت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد، كتيبًا حول منتدى شباب العالم الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الماضي، بمشاركة 5 آلاف شاب من أكثر من 160 دولة حول العالم، وحضور نخبة من زعماء وقادة العالم والخبراء والمفكرين.​

وتناول الكتيب، عددًا من المحاور التي ناقشها المنتدى ومنها على سبيل المثال، محور السلام، والتنمية، والإبداع.

كما شمل الكتيب أيضًا الفاعليات التي عقدت على هامش المنتدى، ومشاركات الشباب من مختلف دول العالم، والدور الفعال والآراء والمقترحات وكيف كان للشباب دور بارز في هذه المشاركات.

وتضمن الكتيب أيضًا التوصيات التي صدرت عن المنتدى وأبرزها، إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019، إعلام شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي.

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مجلس النواب منتدى شباب العالم شرم الشيخ عاصمة الشباب الإفريقي أشرف رشاد

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