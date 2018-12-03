رئيس "كهرباء شمال القاهرة" لـ"مصراوي": مستعدون لمعرض "إيديكس 2018"

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من كافة استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمعرض "إيديكس 2018"، الذي سينعقد في القاهرة لأول مرة خلال الفترة من 3 - 5 ديسمبر 2018، وتنظمه وزارة الإنتاج الحربي، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عارف لـ"مصراوي"، أن الشركة ستقوم بتأمين انتظام واستقرار التيار الكهربائي، إضافة لدفعها بفرق من الفنيين والصيانة لمتابعة سير عمل المعرض.

وأوضح أنه سيتم الدفع بـ4 مولدات قدرة 500 كيلو فولت أمبير؛ لتغذية قاعة المنارة بالتجمع الخامس، وكذلك مولد قدرة 200 كيلو فولت أمبير؛ لتوفير التيار الكهربائي للتلفزيون، بالإضافة للدفع بـ9 مولدات قدرة 200 كيلو فولت أمبير، لتوفير الكهرباء اللازمة للتلفزيون الذي سينقل فعاليات المعرض.

وتفقد رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مساء أمس الأحد، آخر استعدادات الشركة لتأمين فعاليات مؤتمر ومعرض السلاح المقررة اليوم الاثنين، في قاعة المنارة بالتجمع الخامس.​