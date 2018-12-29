وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يشهدان ختام منتدى التوعية بذوي القدرات الخاصة

كتب - محمد نصار:

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مساء اليوم السبت، ختام فعاليات منتدى "حقي في القانون" المقام بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بتنفيذ من المجلس الوطني للشباب للتوعية الشاملة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

حضر ختام المنتدى، دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب، ووائل الطناحى الأمين العام للمجلس، وحمزة درويش وكيل وزارة التنمية المحلية لقطاع شئون الوزير، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من المهتمين بشئون ذوي الاعاقة.

وقام وزيرا الشباب والرياضة والتنمية المحلية، بتكريم عدد من أبطال العالم من رياضيي مصر من أصحاب القدرات الخاصة، تقديرا لإنجازاتهم التي حققوها في مختلف البطولات الرياضية الدولية التي شاركوا بها.

وتضمنت الجلسة الختامية عرض مجموعة من التوصيات الخاصة بذوي القدرات الخاصة، جاء أبرزها في إطلاق مبادرة لعلاج ذوي القدرات الخاصة، والكشف عليهم بالمجان، وتوفير معاش للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وتعميق تعاون مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج وأنشطة تهتم بشئون ذوي القدرات الخاصة، وتوفير الرعاية والدعم للأبطال الرياضيين من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأكد أشرف صبحي، حرص الوزارة على دعم أبناء مصر من الأشخاص من ذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على إشراكهم في الأنشطة والبرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة، إضافة إلى تقديم مجموعة من المشروعات والخدمات الخاصة لهم تأكيدا على أهمية دور ذوي الهمم والقدرات الخاصة داخل المجتمع وقدرتهم على تحقيق نتائج مبهرة في مختلف المجالات.