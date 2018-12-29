تكريم "رواد المهنة" بحفل توزيع جوائز التفوق الصحفي

كتب - مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن جائزة التفوق الصحفي أطلقت مع إنشاء نقابة الصحفيين عام ١٩٤١، وتوقفت لفترة قبل أن يعيدها الكاتب الصحفي الكبير محمود عِوَض قبل ٣٣ عاما ليتم تنظيم أول احتفالية لها كان في هذا المقر.

وأشار عبدالرحيم -خلال حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي اليوم- إلى أن "عِوَض" عين بعد ثماني سنوات من اشتغاله بالصحافة نائبا لرئيس تحرير أخبار اليوم ولَم يكن سنه قد تجاوز الثلاثين عاما، ورشحه الأستاذ مصطفى أمين ليضع كتابا عن الفنانة أم كلثوم بعنوان "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد"، وآخر عن الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وشهد الحفل تكريم مجموعة من رواد المهنة بإهداء درع النقابة إليهم؛ وهم كل من الناقد والسيناريست رؤوف توفيق، كاتب سيناريو فيلم "زوجة رجل مهم"، ومسيو توني فارس المصور بالأهرام الذي يعد أقدم المصورين في تاريخ الصحافة المصرية، والشاعر الكبير مجدي نجيب، ومصطفى بلال مدير تحرير جريدة الاخبار، والصحفي رياض سيف النصر بجريدة الجمهورية، والمصور الصحفي محمد صبري بدار الهلال، وماهر فهمي الناقد الرياضي، والكاتب الصحفي سامي متولى من الأهرام، وسهير مراد مدير تحرير الأخبار، والكاتبة الصحفية عصمت حامد بجريدة الجمهورية ، وتلا ذلك تكريم مجموعة من الصحفيين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.

وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف على جائزة التفوق الصحفي إنه في عام ٢٠١٨ رحل عنا 70 زميلا وزميلة، معلنا تقديم النقابة دروع تكريم لذوي عدد منهم، وهم الصحفيون حازم دياب، ورضا غنيم، وهند موسى، وأحمد الشرقاوي من جريدة الشروق، وشريف عبد المنعم رئيس قسم التحرير بجريدة الأخبار، والراحل علاء عِوَض، والزميل الراحل أيمن عاشور بجريدة الجمهورية.

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