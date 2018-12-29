بالأسماء.. "الصحفيين" تكرم الفائزين بجوائز التفوق لعام 2018

كتب - مصطفى علي:

تصوير - أحمد النجار:

كرمت نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت، الفائزين بجوائز مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018، إضافة إلى الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.

وجاءت قائمة المكرمين كالتالي:

أولاً : مسابقة التفوق الصحفي:

1-جائزة التغطية الإخبارية المحلية:

الجائزة الأولى: الزميلة هناء قنديل – جريدة الفجر – عن عمل منشور بجريدة صوت الأمة بعنوان: "صوت الأمة تخترق العالم السري لــ"نجوع قنا" قرى الدم ومثلث الرعب في الصعيد الجواني".

الجائزة الثانية: الزميلة شيماء عادل – جريدة وطن – عن ملف: "واحات مصر كنز ينتظر الاكتشاف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل مجدي عبدالوهاب سلامة – جريدة الوفد – عن عمل: "نداهة برج مغيزل.. بوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

2- جائزة التغطية الخارجية:

الجائزة الأولى: الزميل هاني فاروق – مجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام - عن ملف: "بنغازي.. مقبرة الدواعش".

الجائزة الثانية: الزميل إبراهيم جاد – جريدة روزاليوسف - عن عمل: "حكايات مدينة تحت القصف.. ثقوب سوداء في ثوب حلب".

3- جائزة التحقيق الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل محمد أبوضيف – جريدة الوطن – عن تحقيقين بعنوان: "ترخيص عودة.. شبكة لتهريب وتزوير السيارات الليبية لمصر بأوراق مضروبة" وتحقيق "غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت".

الجائزة الثانية: الزميلة ريهام نبيل – جريدة الأخبار – عن تحقيق بعنوان: "الأخبار تكشف خباية الإنترنت الأسود العالم السري للجرائم الإلكترونية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل أيمن السيسي – جريدة الأهرام – عن تحقيق بعنوان: "الأهرام ترصد خطوط سير قوافل التهريب بخمس دول".

4- جائزة الحملات الصحفية:

الجائزة الأولى: الزميلان محمد وهدان وهيثم النويهي – جريدة الأخبار – عن حملة: "مافيا الاتجار في حقن hr المغشوشة.. حوامل وأطفال مصر في خطر".

الجائزة الثانية: الزميل طارق حافظ – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان: "العوار القانونى في تعيينات القضاة".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1- الزميل وسام حمدي – جريدة البوابة نيوز – عن حملة: "قضية فساد بمعهد ناصر:

5- جائزة الحوار الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل ماهر مقلد – جريدة الأهرام- عن حوار مع الكاتب الكبير وديع فلسطين: "وصيتي لمصر الاعتدال دائما ونسيان زمن الإخوان".

الجائزة الثانية: الزميل أشرف سيد – مجلة نصف الدنيا – عن حوار مع الدكتور جلال أمين: "الحديث عن ثورة جياع وهم".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:

للزميلة هبة محمد علي - مجلة روزاليوسف – عن حوار مع آمال فهمي: "أحزن عندما أشاهد ريهام سعيد".

6- جائزة التصوير:

الجائزة الأولى: الزميل طارق الفرماوي - المصري اليوم - عن: "تغطية أحداث تفجير الكنيسة المرقسية".

الجائزة الثانية: الزميل مصطفى عميرة - جريدة الأهرام- عن: "تغطية حريق سوق إمبابة".

7- جائزة الإخراج الصحفي:

الجائزة الأولى: الزميل محمود عبدالرشيد – جريدة الأهرام المسائي – عن إخراج ملف بعنوان: "ليلة الفتى الذهبي والنهائي الحلم".

الجائزة الثانية: الزميل محمد عمار – جريدة الشروق - عن إخراج ملف بعنوان: "آخر ليلة وداعا معبودة الجماهير".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1- الزميل أحمد عبدالباقي – مجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام – عن: "تطوير الماكيت الأساسي لمجلة لغة العصر".

2- الزميل أيمن أبواليزيد – مجلة حواء – مؤسسة دار الهلال – عن غلاف: "يعني إيه كلمة وطن".

8- جائزة الكاريكاتير "جائزة واحدة":

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالله – جريدة المصري اليوم - عن كاريكاتير : "انهيار عمارة الأزاريطة في الإسكندرية" وكاريكاتير "ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع الأسعار بعد التعويم".

9- جائزة الصحافة الاقتصادية:

الجائزة الأولى: الزميلة دعاء عبدالمنعم – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "8 تحديات تطفئ بريق المعدن الأصفر" .

الجائزة الثانية: الزميل جمال فاضل – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "الصندوق الأسود لأسعار الأدوية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

1-الزميل أحمد السباعي – بوابة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "ألغام اقتصادية على طريق صاحبة الجلالة".

2- الزميلة زينب فتحي أبوالعلا – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "أسرار الخصخصة مسؤولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة".

3- الزميل رضا رفعت – مجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف – عن سلسة موضوعات بعنوان: "كنوز اقتصادية مهدرة ومنسية".

10- جائزة الصحافة الرياضية:

الجائزة الأولى: الزميل عاطف عبدالواحد – جريدة الأهرام – عن عمل: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.. أصوات انتخابية للتزوير المريح".

الجائزة الثانية: الزميل عادل على عزام – الوطن - عن عمل بعنوان: "قصص وروايات تجسد واقع الدين لله ومصر للجميع مسلمون ومسيحيون في ملاعب الكرة المصرية".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل الدكتور يحيى فوزي – الأهرام الرياضي – عن عمل: "نحن ندق الناقوس.. اللحوم البرازيلية خطر على الرياضة المصرية".

11- جائزة الصحافة الفنية:

الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالجليل – جريدة الوطن – عن: "حوار مع وحيد حامد".

الجائزة الثانية: الزميل العباس السكري – جريدة اليوم السابع – عن: "حوار مع إبراهيم عيسي عن فيلم مولانا".

وفي جائزة الصحافة الثقافية:

فاز بالجائزة الأولى: الزميل محمد رياض – جريدة الوطن – عن ملف: "بعد 42 عاما علي انتحاره – القصة الكاملة لشاعر اليسار المصري الشاب "أحمد عبيدة" احتراق ونهوض "طائر النار"،

والجائزة الثانية: الزميل أحمد الشمسي وأحمد الليثى – جريدة القاهرة – عن تحقيق: "بعد 20 عاما غياب قصة أول أديب جرافيتي "أديب الشباب" يغادر عزلته".

أما فيما يخص الجوائز الخاصة، فاز بجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

الجائزة الأولى: الزميل أحمد العميد – جريدة الوطن – عن ملف: "الوطن وسط نيران المعارك ضد داعش بالعراق.. حرب الموصل".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميل أحمد شلبى – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "المصري اليوم ترصد من داخل مغارات جبل الحلال وقائع سقوط "حصن الإرهاب الأخير".

والزميلة منى مدكور – بوابة دوت مصر – مؤسسة اليوم السابع – عن عمل: "أسرار اللحظة الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسى".

وفاز بجائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة: الزميل أحمد سمير –بوابة المصري اليوم – عن عمل بعنوان: "مصر بتكسب.. قصة نجاح وتفوق وانتصار".

بينما فاز بجائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية:

الجائزة الأولى : الزميل محمد الليثي – جريدة الوطن – عن ملف: "حكايات من الجبهة في يوميات شهيد أكتوبر.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميل محمد القماش – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "دار إشراقة للأيتام قصر تحول إلى وكر تعذيب".

والزميل محمد أبوليلة – جريدة صوت الأمة - عن عمل بعنوان: "مأساة اجتماعية في منزل سيدة الإيذر المنتحرة".

وفاز بجائزة مصطفى شردي، في المقال السياسي:

الجائزة الأولى: الزميل محمد شعير – جريدة الأهرام – عن مقال بعنوان: "لمواصلة المسير إلي الأمام ومعالجة الانقسام حول "ما جري" في يناير الطريق الرابع هو الحل.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه لـ:

الزميل عماد حمدى – جريدة المقال – عن مقال بعنوان: "مصر محتاجة ريسترت".

وفاز بجائزة صحافة البيئة:

الجائزة الأولى: الزميلة ريهام العراقي – جريدة المصري اليوم – عن ملف: "المحميات الطبيعية كنوز مصر.. لأعلي سعر السحابة السوداء.. السماء فيها سم قاتل، وقررت اللجنة منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل المصور حسام فضل لـ"مشاركته في العمل الفائز".

الجائزة الثانية: الزميلة سهاد الخضري – جريدة الوطن – عن عمل: "تطهير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:

الزميلة هدير الحضرى – جريدة الشروق – عن عمل: "صناعات النخيل ثروة قومية مهدرة"

والزميل شعبان جمال - جريدة الدستور – عن عمل بعنوان: "مافيا تهريب الصقور المصرية النادرة إلي قطر".

وفاز بجائزة صحافة المرأة:

الجائزة الأولى: الزميلة جيهان أبوالعلا – نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام - عن عمل: "التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة غادة محمد الشريف – جريدة المصري اليوم – عن تحقيق: "تزويج .. القاصر بأى ذنب قتلت"

والزميلة صفاء عبد الحميد – بوابة التحرير – عن ملف: "اضربوهن.. عقاب شرعي للمرأة أم فهم خاطئ للدين".

كما فاز بجائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفي:

الجائزة الأول: الزميل محمد عبدالسلام – بوابة روزاليوسف – عن عمود: "حكايات الغريب 2000".

الجائزة الثانية: الزميل ايهاب الحضري – جريدة أخبار الأدب – عن عمود: "فتنة يوسف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميل خالد سيد أحمد – جريدة الشروق – عن عمود: "عزوف اختيارى".

والزميل حمدى البصير – جريدة العالم اليوم – عن عمود: "الحكومة الذكية والتعامل بالمليم قطار الصحافة والعاصمة الإدارية".

وفاز بجائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية":

الجائزة الأولى: الزميل عامر سلطان – مجلة الأهرام العربى – عن ملف: "بعد مرور 65 عاماً وثائق المخابرات البريطانية بإفشال ثورة يوليو وننشر الممنوع من الوثائق السرية .. اغتيال السادات بتوقيت لندن".

والجائزة الثانية: الزميل أسامة السعيد – آخر ساعة – مؤسسة أخبار اليوم – عن: "بعد 100 عام من التورط في أزمات العالم .. أمريكا الجديدة إمبراطورية القوة والخوف".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة رضوي عبداللطيف – جريدة الأخبار – عن عمل بعنوان: "عائلة التميمى .. جيش مقاومة فلسطينية في وجه الاحتلال".

أما جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:

فاز بالجائزة الأولي: أحمد صالح عبد المعطي -بوابة الأهرام الاقتصادى – عن ملف: "التعليم الفنى غائب عن سوق العمل".

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:

الزميلة ميرفانا ماهر – جريدة الفجر – عن ملف بعنوان: "بالأسماء مراكز القوي في وزارات البزنس".

والزميل صالح إبراهيم – جريدة الوطن – عن ملف بعنوان "فشل في إنعاش الصادرات".