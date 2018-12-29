بالأسماء.. "الصحفيين" تكرم الفائزين بجوائز التفوق لعام 2018
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كتب - مصطفى علي:
تصوير - أحمد النجار:
كرمت نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت، الفائزين بجوائز مسابقة التفوق الصحفي لعام 2018، إضافة إلى الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.
وجاءت قائمة المكرمين كالتالي:
أولاً : مسابقة التفوق الصحفي:
1-جائزة التغطية الإخبارية المحلية:
الجائزة الأولى: الزميلة هناء قنديل – جريدة الفجر – عن عمل منشور بجريدة صوت الأمة بعنوان: "صوت الأمة تخترق العالم السري لــ"نجوع قنا" قرى الدم ومثلث الرعب في الصعيد الجواني".
الجائزة الثانية: الزميلة شيماء عادل – جريدة وطن – عن ملف: "واحات مصر كنز ينتظر الاكتشاف".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميل مجدي عبدالوهاب سلامة – جريدة الوفد – عن عمل: "نداهة برج مغيزل.. بوابة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
2- جائزة التغطية الخارجية:
الجائزة الأولى: الزميل هاني فاروق – مجلة نصف الدنيا - مؤسسة الأهرام - عن ملف: "بنغازي.. مقبرة الدواعش".
الجائزة الثانية: الزميل إبراهيم جاد – جريدة روزاليوسف - عن عمل: "حكايات مدينة تحت القصف.. ثقوب سوداء في ثوب حلب".
3- جائزة التحقيق الصحفي:
الجائزة الأولى: الزميل محمد أبوضيف – جريدة الوطن – عن تحقيقين بعنوان: "ترخيص عودة.. شبكة لتهريب وتزوير السيارات الليبية لمصر بأوراق مضروبة" وتحقيق "غاز المنازل خطوط لتوصيل الموت".
الجائزة الثانية: الزميلة ريهام نبيل – جريدة الأخبار – عن تحقيق بعنوان: "الأخبار تكشف خباية الإنترنت الأسود العالم السري للجرائم الإلكترونية".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميل أيمن السيسي – جريدة الأهرام – عن تحقيق بعنوان: "الأهرام ترصد خطوط سير قوافل التهريب بخمس دول".
4- جائزة الحملات الصحفية:
الجائزة الأولى: الزميلان محمد وهدان وهيثم النويهي – جريدة الأخبار – عن حملة: "مافيا الاتجار في حقن hr المغشوشة.. حوامل وأطفال مصر في خطر".
الجائزة الثانية: الزميل طارق حافظ – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان: "العوار القانونى في تعيينات القضاة".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
1- الزميل وسام حمدي – جريدة البوابة نيوز – عن حملة: "قضية فساد بمعهد ناصر:
5- جائزة الحوار الصحفي:
الجائزة الأولى: الزميل ماهر مقلد – جريدة الأهرام- عن حوار مع الكاتب الكبير وديع فلسطين: "وصيتي لمصر الاعتدال دائما ونسيان زمن الإخوان".
الجائزة الثانية: الزميل أشرف سيد – مجلة نصف الدنيا – عن حوار مع الدكتور جلال أمين: "الحديث عن ثورة جياع وهم".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية:
للزميلة هبة محمد علي - مجلة روزاليوسف – عن حوار مع آمال فهمي: "أحزن عندما أشاهد ريهام سعيد".
6- جائزة التصوير:
الجائزة الأولى: الزميل طارق الفرماوي - المصري اليوم - عن: "تغطية أحداث تفجير الكنيسة المرقسية".
الجائزة الثانية: الزميل مصطفى عميرة - جريدة الأهرام- عن: "تغطية حريق سوق إمبابة".
7- جائزة الإخراج الصحفي:
الجائزة الأولى: الزميل محمود عبدالرشيد – جريدة الأهرام المسائي – عن إخراج ملف بعنوان: "ليلة الفتى الذهبي والنهائي الحلم".
الجائزة الثانية: الزميل محمد عمار – جريدة الشروق - عن إخراج ملف بعنوان: "آخر ليلة وداعا معبودة الجماهير".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
1- الزميل أحمد عبدالباقي – مجلة لغة العصر – مؤسسة الأهرام – عن: "تطوير الماكيت الأساسي لمجلة لغة العصر".
2- الزميل أيمن أبواليزيد – مجلة حواء – مؤسسة دار الهلال – عن غلاف: "يعني إيه كلمة وطن".
8- جائزة الكاريكاتير "جائزة واحدة":
الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالله – جريدة المصري اليوم - عن كاريكاتير : "انهيار عمارة الأزاريطة في الإسكندرية" وكاريكاتير "ارتفاع أسعار الدواجن ارتفاع الأسعار بعد التعويم".
9- جائزة الصحافة الاقتصادية:
الجائزة الأولى: الزميلة دعاء عبدالمنعم – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "8 تحديات تطفئ بريق المعدن الأصفر" .
الجائزة الثانية: الزميل جمال فاضل – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "الصندوق الأسود لأسعار الأدوية".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
1-الزميل أحمد السباعي – بوابة الأهرام الاقتصادي – عن ملف بعنوان: "ألغام اقتصادية على طريق صاحبة الجلالة".
2- الزميلة زينب فتحي أبوالعلا – مجلة الأهرام الاقتصادي – عن ملف: "أسرار الخصخصة مسؤولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة".
3- الزميل رضا رفعت – مجلة صباح الخير – مؤسسة روزاليوسف – عن سلسة موضوعات بعنوان: "كنوز اقتصادية مهدرة ومنسية".
10- جائزة الصحافة الرياضية:
الجائزة الأولى: الزميل عاطف عبدالواحد – جريدة الأهرام – عن عمل: "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.. أصوات انتخابية للتزوير المريح".
الجائزة الثانية: الزميل عادل على عزام – الوطن - عن عمل بعنوان: "قصص وروايات تجسد واقع الدين لله ومصر للجميع مسلمون ومسيحيون في ملاعب الكرة المصرية".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميل الدكتور يحيى فوزي – الأهرام الرياضي – عن عمل: "نحن ندق الناقوس.. اللحوم البرازيلية خطر على الرياضة المصرية".
11- جائزة الصحافة الفنية:
الجائزة الأولى: الزميل محمد عبدالجليل – جريدة الوطن – عن: "حوار مع وحيد حامد".
الجائزة الثانية: الزميل العباس السكري – جريدة اليوم السابع – عن: "حوار مع إبراهيم عيسي عن فيلم مولانا".
وفي جائزة الصحافة الثقافية:
فاز بالجائزة الأولى: الزميل محمد رياض – جريدة الوطن – عن ملف: "بعد 42 عاما علي انتحاره – القصة الكاملة لشاعر اليسار المصري الشاب "أحمد عبيدة" احتراق ونهوض "طائر النار"،
والجائزة الثانية: الزميل أحمد الشمسي وأحمد الليثى – جريدة القاهرة – عن تحقيق: "بعد 20 عاما غياب قصة أول أديب جرافيتي "أديب الشباب" يغادر عزلته".
أما فيما يخص الجوائز الخاصة، فاز بجائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):
الجائزة الأولى: الزميل أحمد العميد – جريدة الوطن – عن ملف: "الوطن وسط نيران المعارك ضد داعش بالعراق.. حرب الموصل".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:
الزميل أحمد شلبى – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "المصري اليوم ترصد من داخل مغارات جبل الحلال وقائع سقوط "حصن الإرهاب الأخير".
والزميلة منى مدكور – بوابة دوت مصر – مؤسسة اليوم السابع – عن عمل: "أسرار اللحظة الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسى".
وفاز بجائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة: الزميل أحمد سمير –بوابة المصري اليوم – عن عمل بعنوان: "مصر بتكسب.. قصة نجاح وتفوق وانتصار".
بينما فاز بجائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الإنسانية:
الجائزة الأولى : الزميل محمد الليثي – جريدة الوطن – عن ملف: "حكايات من الجبهة في يوميات شهيد أكتوبر.
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:
الزميل محمد القماش – جريدة المصرى اليوم – عن عمل: "دار إشراقة للأيتام قصر تحول إلى وكر تعذيب".
والزميل محمد أبوليلة – جريدة صوت الأمة - عن عمل بعنوان: "مأساة اجتماعية في منزل سيدة الإيذر المنتحرة".
وفاز بجائزة مصطفى شردي، في المقال السياسي:
الجائزة الأولى: الزميل محمد شعير – جريدة الأهرام – عن مقال بعنوان: "لمواصلة المسير إلي الأمام ومعالجة الانقسام حول "ما جري" في يناير الطريق الرابع هو الحل.
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه لـ:
الزميل عماد حمدى – جريدة المقال – عن مقال بعنوان: "مصر محتاجة ريسترت".
وفاز بجائزة صحافة البيئة:
الجائزة الأولى: الزميلة ريهام العراقي – جريدة المصري اليوم – عن ملف: "المحميات الطبيعية كنوز مصر.. لأعلي سعر السحابة السوداء.. السماء فيها سم قاتل، وقررت اللجنة منح شهادة تقدير تشجيعية للزميل المصور حسام فضل لـ"مشاركته في العمل الفائز".
الجائزة الثانية: الزميلة سهاد الخضري – جريدة الوطن – عن عمل: "تطهير بحيرة المنزلة حلم طال انتظاره".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لكلٍ من:
الزميلة هدير الحضرى – جريدة الشروق – عن عمل: "صناعات النخيل ثروة قومية مهدرة"
والزميل شعبان جمال - جريدة الدستور – عن عمل بعنوان: "مافيا تهريب الصقور المصرية النادرة إلي قطر".
وفاز بجائزة صحافة المرأة:
الجائزة الأولى: الزميلة جيهان أبوالعلا – نصف الدنيا – مؤسسة الأهرام - عن عمل: "التوحد.. بطولة أمهات وتخاذل مجتمع".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميلة غادة محمد الشريف – جريدة المصري اليوم – عن تحقيق: "تزويج .. القاصر بأى ذنب قتلت"
والزميلة صفاء عبد الحميد – بوابة التحرير – عن ملف: "اضربوهن.. عقاب شرعي للمرأة أم فهم خاطئ للدين".
كما فاز بجائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفي:
الجائزة الأول: الزميل محمد عبدالسلام – بوابة روزاليوسف – عن عمود: "حكايات الغريب 2000".
الجائزة الثانية: الزميل ايهاب الحضري – جريدة أخبار الأدب – عن عمود: "فتنة يوسف".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميل خالد سيد أحمد – جريدة الشروق – عن عمود: "عزوف اختيارى".
والزميل حمدى البصير – جريدة العالم اليوم – عن عمود: "الحكومة الذكية والتعامل بالمليم قطار الصحافة والعاصمة الإدارية".
وفاز بجائزة محمد عيسى الشرقاوى "للتغطية الخارجية":
الجائزة الأولى: الزميل عامر سلطان – مجلة الأهرام العربى – عن ملف: "بعد مرور 65 عاماً وثائق المخابرات البريطانية بإفشال ثورة يوليو وننشر الممنوع من الوثائق السرية .. اغتيال السادات بتوقيت لندن".
والجائزة الثانية: الزميل أسامة السعيد – آخر ساعة – مؤسسة أخبار اليوم – عن: "بعد 100 عام من التورط في أزمات العالم .. أمريكا الجديدة إمبراطورية القوة والخوف".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميلة رضوي عبداللطيف – جريدة الأخبار – عن عمل بعنوان: "عائلة التميمى .. جيش مقاومة فلسطينية في وجه الاحتلال".
أما جائزة سمير عبدالقادر فى الصحافة الاقتصادية:
فاز بالجائزة الأولي: أحمد صالح عبد المعطي -بوابة الأهرام الاقتصادى – عن ملف: "التعليم الفنى غائب عن سوق العمل".
وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعية لـ:
الزميلة ميرفانا ماهر – جريدة الفجر – عن ملف بعنوان: "بالأسماء مراكز القوي في وزارات البزنس".
والزميل صالح إبراهيم – جريدة الوطن – عن ملف بعنوان "فشل في إنعاش الصادرات".
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