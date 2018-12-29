تكريم مصراوي.. "الشمسي والليثي" يتسلمان جائزة التفوق الصحفي

كتب - مصطفى علي:

تصوير - شروق غنيم وأحمد النجار:

كرم مجلس نقابة الصحفيين، الزميلين أحمد الليثي وأحمد الشمسي، الصحفيان بموقع مصراوي، بعد فوزهما بجائزة التفوق الصحفي عن تحقيق بعنوان "بعد غياب 20 عاما.. أديب الشباب يخرج عن عزلته".

وكان التحقيق الصحفي قد نُشر بجريدة القاهرة تزامنًا مع موقع مصراوي. وفاز الزميلان بالمركز الثاني في فئة الصحافة الثقافية.

وانضم الشمسي والليثي للعمل في موقع مصراوي منذ خمس سنوات، وحصلا سابقا على جائزة التفوق الصحفي، فرع القصة الإنسانية عام 2013، وذلك عن تغطية الحرب على قطاع غزة، وذكرى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

لقراءة التحقيق الفائز.. اضغط هنا