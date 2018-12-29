"الكفراوي": جيل الستينات أثر في نجيب محفوظ

كتب - محمد عاطف:

قال القاص سعيد الكفراوي، إن كتاب جيل الستينيات أسسوا الأدب المصري الحديث، وأثروا في كل الأجيال التالية لهم في عدة نواحي كثيرة، ولمعت أسماؤهم بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الكفراوي في جاليري "ضي" بالمهندسين، بحضور العديد من الكتاب والمثقفين، اليوم السبت.

وقال الكفراوي: بلغ أثر هذا الجيل على الجميع، حتى نجيب نحفوظ نفسه تأثر بكتاباتهم وأسلوبهم، وظهر ذلك جليا في روايته الشهيرة "خمارة القط الأسود" التي اختلفت عن شكل الكتابة الواقعية الذي كان متمسكًا به في المرحلة السابقة.

وأضاف الكفراوي: أنتمي إلى عالم القرية، ومنها أستمد أعمالي وتناقضاتي، خاصة أنني لا أحب كتابة الأعمال الواقعية، على الرغم من أنه المعين الذي أغترف منه الكثير من رواياتي وقصصي.