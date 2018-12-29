نقيب الصحفيين: نستطيع الصمود أمام تحديات المهنة بتقديم الجديد

كتب - مصطفى علي:

اعتبر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي بأنه "يوم للمهنة ويوم النجاح، في الوقت الذي نواجه تحدي ضخم لصناعة الصحافة والإعلام".

وأضاف خلال كلمته بالحفل، اليوم السبت: "علينا أن نصمد ونستطيع أن نصمد، عندما تكون مهنة الصحافة جميعها مثل ما يقدمه الموجودين بالقاعة، في تقديم الجديد والفريد قادر على الصمود والتحدي"، داعيًا الحضور زيارة معهد التدريب الذي أنشأته النقابة مؤخرًا.

من جهته رحب وكيل نقابة الصحفيين خالد ميري، بالفائزين والحكام بالمسابقة ورواد المهنة من الحاضرين، موضحًا أن النقابة تحرص دائمًا عليها كل سنة من أجل الحرص على المهنية.

وكان من بين المكرمين من رواد المهنة، السيناريست فاروق توفيق، المصور ميسو توني فارس، والكاتب مجدي أديب، ومدير تحرير الأخبار مصطفى بلال، والكاتب، رياض سيف نصر، والمصور محمد صبري، والناقد الرياضي ماهر فهمي، والكاتبة سهير مراد، والكاتبة عصمت حامد.

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