"صوت الحكمة" بمنظمة التعاون الإسلامي يدين حادث الهرم الإرهابي

القاهرة - مصراوي:

أدان مركز "صوت الحكمة" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل سائحين بمنطقة الهرم، أمس الجمعة.

وقال المركز في بيان اليوم السبت: "ندين الاعتداء الشائن على الأتوبيس السياحي بمنطقة الهرم، ويعرب المركز عن أسفه لتمادي الحركات الجهادية على حرمة النفس البشرية التي جاءت تشريعات الإسلام وكافة مقاصده الكبرى لحفظها وصيانتها".

وأضاف البيان: السياح الأجانب فقهياً في حكم المعاهدين، وقال رسول الله (من قتل معاهدًا لم يشم رائحة الجنة).

جدير بالذكر أن مركز صوت الحكمة تم تأسيسه بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ويعمل على توظيف كافة وسائل وآليات الإعلام والتواصل الاجتماعي لتعرية وتفكيك الخطاب المتطرف وكشف المنطلقات الفكرية والدينية.