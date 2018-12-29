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    "مستقبل وطن" ينظم فعالية لتشجير وتجميل حدائق القبة

    06:36 م السبت 29 ديسمبر 2018
    "مستقبل وطن" ينظم فعالية لتشجير وتجميل حدائق القبة

    "مستقبل وطن" ينظم فعالية لتشجير وتجميل حدائق القبة

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    نظم حزب مستقبل وطن أمانة حدائق القبة، فعالية لتشجير وتجميل المنطقة في مبادرة "يلا – نجملها"، بتوجيهات محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، وتحت رعاية عماد دياب أمين الحزب بالمنطقة، وبالتعاون مع رئاسة الحي بإشراف اللواء محمد سالم.

    وشارك في الحملة اليوم عدد من الشاب والفتيات من ممثلي لجنة الشباب ويبلغ عددهم 200 شاب، بالإضافة إلى قيادات وأعضاء أمانة الحزب.

    وتم خلال المبادرة تدشين أعمال (تنظيف - دهان - رصف - تشجير)، بشارع مدرسة النقراشي الثانوي وصولا إلى شارع المطرية وأمام قصر القبة الرئاسي.​

    حدائق القبة حزب مستقبل وطن مبادرة يلا نجملها محمد ماهر

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