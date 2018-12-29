الكنيسة تدين حادث المريوطية: نصلي لأن يحفظ الله الوطن

كتب-إسلام ضيف:

أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، الحادث الذي استهدف حافلة السياح بالمريوطية أمس الجمعة.

وقال بيان الكنيسة اليوم السبت: "نقدم العزاء لكل أسر الضحايا ونصلي من أجل المصابين، ونؤكد تضامن الكنيسة مع كافة القوى الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم معا، والعمل على بذل كل جهد من أجل التنمية والنهوض بالوطن من أجل بلادنا العزيزة في حاضرها ومستقبلها".

وأضاف البيان: "نصلي إلى الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم حفظًا للأوطان وبناءً للإنسان".

وأسفر حادث انفجار أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم، أمس، عن مقتل 3 سياح فيتناميين، ومرشد سياحي مصري، وإصابة 14 أخرين.