في اجتماعه الدوري غدا.. الأعلي للإعلام يناقش طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية

كتب- مصطفى علي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، غدا الأحد، لبحث عدد من الملفات الهامة ومتابعة أعمال اللجان، وإعادة تشكيل عدد من اللجان وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والذى يستهدف ايجاد آلية مشتركة لتفعيل دور الإعلام فى مصر من أجل تحسين حياة الأطفال وأسرهم وحماية حقوقهم.

كما سيناقش الاجتماع طلبات ترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية المقدمة للمجلس، والبت فى الطلبات المقدمة.​