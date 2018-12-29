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    برلماني يتقدم بطلب مناقشة لبحث ظاهرة أطفال بلا مأوى

    04:36 م السبت 29 ديسمبر 2018
    برلماني يتقدم بطلب مناقشة لبحث ظاهرة أطفال بلا مأوى

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدم النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، بطلب مناقشة عامة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي لبحث ظاهرة أطفال بلا مأوى.

    وتضمن طلب نائب المصريين الأحرار، الاستفسار عن خطة الوزارة في التعامل تلك الظاهرة، وتجربة الوزارة في التعامل مع الحالات التي واجهتها والبرنامج الزمني للتنفيذ للحفاظ على حقوق الأطفال.

    وأكد أن القضاء على تلك الظاهرة يساهم في القضاء علي العديد من الظواهر مثل انتشار المخدرات والجريمة بالشارع.​

    أحمد علي إبراهيم مجلس النواب حزب المصريين الأحرار علي عبدالعال التضامن الاجتماعي ظاهرة أطفال بلا مأوى

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