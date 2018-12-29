"الوطنية للإعلام" تحتفل بالعام الميلادي الجديد

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن إذاعات وشاشات الهيئة أعدت خرائط برامجية متميزة للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019.

وأعدت الإذاعة المصرية خرائط احتفالية على مدار يوم رأس السنة الميلادية، وستقوم كل شبكة بتنفيذ خطة الاحتفال الخاصة بها وفقاً لطبيعة خطابها حيث جاءت خطة شبكة البرنامج العام والتي تشمل إذاعتي البرنامج العام وإذاعة الكبار للاحتفال بالعام الميلادي الجديد بإذاعة عدد من الفقرات المفتوحة طوال يوم الاثنين للتواصل مع المستمعين والكتاب والفنانين للتهنئة بالعام الجديد ومنها "بالأمل أهلا 2019" و"تحيا مصر" و"ملف إنجازات الوطن" و"طريق الحرير" و"من القاهرة".

وتذيع الشبكة عددا من البرامج الثقافية المطوعة للمناسبة ومنها: أوراق لها قلوب، أحلى الأشعار، الرسم بالكلمات، فكر وفن، كما تطوع الشبكة برنامج "إلى ربات البيوت" للمناسبة والحديث عن نماذج للمرأة المصرية الناجحة في عام 2018.

كما تقدم الشبكة مجموعة من البرامج الدينية للحديث عن المناسبة واستقبال العام الجديد ومنها: "حديث الصباح" و"المجلة الإسلامية" لباقة من علماء الدين، وسيتم إذاعة عدد من برقيات التهنئة بالعام الجديد من عدد من الشخصيات الثقافية والدينية، كما سيتم تقديم مسلسل "قصة عيسي عليه السلام".

وتقدم إذاعة الكبار مجموعة من الفترات للحديث عن حصاد عام 2018 والإنجازات المنتظرة في 2019 ومنها "دنيا جديدة.. علينا سعيدة" و"عام جديد.. والخير يزيد" و"أحلام مصرية.. في سنة جاية" فضلاً عن العديد من البرامج المطوعة والأغنيات وفقرات الربط.

وتحتفل الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية والتي تضم إذاعات البرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي والبرنامج الأوروبي المحلي بالعام الميلادي الجديد،حيث ستقدم مجموعة من الفترات المفتوحة والبرامج والأغنيات والحفلات الموسيقية التي تحتفل بالمناسبة، كما سينقل البرنامج الموسيقي حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على الهواء مباشرة.

وتشمل احتفالية شبكة الشباب والرياضة مجموعة من الفترات المفتوحة منها فترة "لو أحبك من جديد" عن كلمة من المستمعين لـ2018، وفترة "شهر يسلم شهر" لاستعراض الإنجازات الرياضية في 2018، وفترة أخرى بعنوان "يا هلا" مع نجوم الرياضة لاستقبال السنة الجديدة، وتذيع في السهرة فقرة "استقبال حافل" للإعلان عن نتيجة استفتاء الشباب والرياضة وحفلة على الهواء مع مجموعة من نجوم الغناء من الشباب كما سيتم تطويع مجموعة من البرامج بالإضافة إلى الخريطة الغنائية بما يتناسب والاحتفالية.

وجاءت خطة إذاعة صوت العرب للاحتفال بالعام الميلادي الجديد عبر تقسيم الفترات المفتوحة طوال يوم 31/ 12/ 2018 ، وتتناول أحداث وحصاد الفن والثقافة والسياسة والاقتصاد والإنسانيات والرياضة في عام 2018، كما يتم إذاعة حفل غنائي في ليلة رأس السنة يحييه عدد من نجوم العالم العربي.

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط بالعام الميلادي الجديد من خلال يوم خاص على العديد من البرامج والفترات، وتبدأ الاحتفالية بفترة "سنة حلوة" ولقاءات مع النجوم عما قدموه من أعمال فنية أو مقالات صحفية خلال عام 2018 وصداها مع الجمهور، وفترة "لايك وكومنت" ولقاءات مع النقاد والمستمعين حول أهم الأعمال الفنية التي تم تقديمها خلال عام 2018 ورأيهم بها، وبرنامج "اللي حصل وصل" ولقاءات مع النجوم والمستمعين عن أهم المواقف التي حدثت لهم في 2018 والأماكن التي زاروها أو المناصب التي حصلوا عليها خلال العام، وبرنامج "شكرا" الذي يستضيف عددا من النجوم والشخصيات العامة عن أهم الشخصيات التي كان لها تأثير عليهم في 2018.

وتحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية، التي تضم إذاعة القاهرة الكبرى وإذاعة وسط الدلتا وإذاعة شمال سيناء وإذاعة الإسكندرية وإذاعة القنال وإذاعة مطروح وإذاعة شمال الصعيد وإذاعة جنوب سيناء وإذاعة الوادي الجديد، بالعام الجديد حيث ستقوم الشبكة بتطويع برامجها المختلفة وفقراتها المفتوحة للحديث عن الإنجازات التي تمت عام 2018 على مستوى محافظات الجمهورية، وتتناول الآمال والطموحات المخطط لتنفيذها عام 2019، كما ستستقبل تهانئ المستمعين وأمنياتهم للعام الجديد.

وتقدم شبكة الإذاعات الموجهة التهنئة للمستمعين بحلول العام الجديد وتذيع موسيقى الأعياد وسهرات غنائية وبرامج خاصة تتناول الحصاد السياسي لـ2018، كما ستطوع البرامج الثقافية والاقتصادية للحديث عن الاحتفال بالعام الجديد.

(التليفزيون المصري يحتفل بالعام الجديد)..

تحتفل قناة مصر الأولى بالعام الجديد من خلال عرض مجموعة من البرامج، منها برنامج (صباح الخير يا مصر) وبرنامج (مصر المحروسة) وحلقة خاصة عن احتفالات الأخوة الأقباط .. كما تعرض القناة الفيلم التسجيلي "رحلة العائلة المقدسة" بالإضافة إلى حفلات ليالي التليفزيون، وتعرض حلقات خاصة من برنامج (مصر النهاردة) وبرنامج (كورة كل يوم) للاحتفال ببداية العام الجديد.

وتحتفل القناة الثانية بالعام الجديد من خلال تطويع جميع برامجها (بنصبح عليك) و(مصر جميلة) و(زينة) و(من ماسبيرو)، ويتم عرض الفيلم التسجيلي "رحلة العائلة المقدسة"، والانتقال لإذاعة خارجية في الساعة 8 مساء لنقل حفل دار الأوبرا بمناسبة رأس السنة الميلادية.

كما تحتفل قناة الفضائية المصرية بالعام الجديد من خلال تطويع بعض برامجها مثل برامج (صباح الخير يا مصر) و(شقاوة شطار) و(حديث الصباح) و(نت تي في) و(سيدتي)، فضلا عن برنامج (مباشر من مصر) للحديث عن المناسبة كما تطوع القناة برنامج (نجوم الرياضة) للحديث عن حصاد العام الرياضي، كما تعرض سهرة خاصة بمناسبة رأس السنة، يليه برنامج مطوع للمناسبة (ألو مصرية).

(قطاع القنوات المتخصصة) ..

يحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة على كافة شاشات قنواته حيث تُعرض في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل حفل تكريم نجوم "نايل دراما".

وخصصت قناة نايل لايف برامجها للاحتفال بهذه المناسبة منها برامج نهارك سعيد، شيف ونص، إيه الأخبار، صفحة جديدة، كما تعرض القناة الفيلم الأجنبي "Lost World"، وتعرض قناة نايل كوميدي في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الفيلم الأجنبي "A star for charismas" وفي السابعة مساءً الفيلم العربي "بنات العم" بطولة أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد ويسرا اللوزي، وفي العاشرة مساءً تعرض المسرحية الكوميدية "ريا وسكينة" بطولة شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

(القنوات الإقليمية)..

وتقوم القنوات الإقليمية بعمل بث مشترك في الساعة الثالثة عصر يوم رأس السنة لإذاعة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد بواقع 30 دقيقة للقناة الواحدة.

وتحتفل قناة القاهرة برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج منها برنامج (صباح القاهرة ) وحلقة خاصة بأعياد رأس السنة الميلادية وعام 2019، كما تعرض برنامج (سلطة خضراء) يتضمن فقرات خاصة بالعام الجديد والاحتفال برأس السنة، وبرنامج (العاصمة و الناس) وحلقة خاصة عن الحصاد السياسي و الاقتصادي في 2018.

كما تعرض القناة عددا من البرامج الفنية والرياضية التي تعرض الحصاد الفني والرياضي لسنة 2018 ومنها برنامج (أغاني ومعاني) وبرنامج (الثالثة شو) وبرنامج (رياضة × رياضة)، كما تعرض في السهرة حفلة خاصة برأس السنة الجديدة.

وتحتفل قناة القنال برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج منها برنامج (صباح القنال) والذي يعرض من الساعة 9.30 وحتى 11.30 صباحا وحلقة خاصة عن حصاد 2018، وتعرض القناة من الساعة 12.20 وحتى 1.00 ظهرا فيلم (رحلة العائلة المقدسة).

وفي تمام الساعة 7.00 وحتى 9.00 مساء تعرض القناة برنامج (القنال اليوم) وحلقة خاصة عن حصاد 2018، وبرنامج (موال القناة) في حلقة مطوعة للاحتفال برأس السنة في الساعة 10.45 مساء، ويعرض في الساعة 11.00 مساء برنامج (المصراوية) ويستعرض الحصاد الرياضي لعام ٢٠١٨، وعلى مدار اليوم يتم عرض أغاني ومنوعات وبروموهات السنة الجديدة وجزء من حفلات التلفزيون في منتصف الليل.

وتحتفل قناة الإسكندرية برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج منها رنامج (صباح الإسكندرية) والذي يعرض من الساعة 9.00 وحتى 11.00 صباحا في حلقة خاصة عن حصاد 2018 في كافة المجالات، كما تعرض مجموعة من البرامج في فترة الظهيرة والمساء تتناول الاحتفال برأس السنة منها برنامج (هي وأسرتها) عن حصاد الأسرة المصرية 2018، وبرنامج (خطوات شابة) عن مجموعة من الشباب وأمنياتهم لعام 2019، وبرنامج (إسكندرية مباشر).

وفي فترة المساء والسهرة يتم عرض عدد من البرامج الفنية والمنوعات التي تتناول حصاد فني ولقاءات في عدد من المجالات لعام 2018 إلى جانب الحصاد الرياضي لعام 2018، ومن تلك البرامج (موجة نغم)، (حوار اليوم)، (بين الملاعب)، كما تعرض القناة جزءا من حفلات التلفزيون في منتصف الليل.

ويتخلل اليوم احتفالات الكنائس برأس السنة الميلادية وتقديم التهاني للإخوة المسيحيين، كما يتم إذاعة الأغاني والأفلام التسجيلية الخاصة بعام 2019، مع عرض بروموهات العام الجديد على مدار اليوم والأغاني الخاصة بأعياد الميلاد المجيدة.

وتحتفل قناة الدلتا برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج منها فترة مفتوحة تشمل حصاد العام بالإضافة لإنجازات الدلتا في المشاريع القومية وعرض لأجمل المواهب على مدار العام.

وتعرض القناة في الساعة 12.00 ظهرا إلى الساعة 3.00 عصرا عددا من الفترات التي تعرض الحصاد الخاص بالمرأة، وحصاد بيئي لأهم القرارات والإنجازات في مدن الدلتا، والحصاد القانوني، ويعرض برنامج (دلتا مصر) في الساعة 6.00 إلى الساعة 7.30 مساء حلقة خاصة بالحصاد السياسي لعام 2018.

وفي الساعة 7.30 مساء يتم عرض فترة مفتوحة لأهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2018 لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي السهرة يتم عرض الحصاد الفني في برنامج (سهرة مع) بالإضافة للاحتفال بلحظة استقبال العام الجديد، ويتخلل فقرات اليوم لقاءات عن أمنيات العام الجديد، ولقاءات مع النجوم والمشاهير عن أمنيات العام الجديد.

وتحتفل قناة طيبة برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج منها برنامج (صباح طيبة) والذي يعرض من الساعة 10.00 وحتى 12.00 ظهرا وحلقة خاصة بمناسبة رأس السنة، وتعرض القناة برنامج (حياتنا) في الساعة 1.00 ظهرا حتى الساعة 2.30 في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة، وفي فترة المساء تعرض برنامج (شارع الجنوب) وحلقة مطوعة للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وفي السهرة تعرض احتفالية رأس السنة الجديدة على الهواء، كما تعرض القناة على مدار اليوم فواصل وأغاني للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد 2019.

وتحتفل قناة الصعيد برأس السنة الميلادية الجديدة من خلال تطويع عدد من البرامج، منها في الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة 11:00 ص برنامج (صباح الصعيد) وحلقة مطوعة للاحتفال بالعام الجديد وأهم إنجازات الرئيس السيسي خلال العام المنقضي، وفي تمام 11.45 ظهرا إلى 12.30 يعرض برنامج (نجوم بكرة) في حلقة مطوعة عن إنجازات عام مضى ودور الشباب في بناء المستقبل تحت عناية الرئيس السيسي.

ومن الساعة 1:00 ظهرا إلى الساعة 5.30 عصرا، تعرض القناة مجموعة برامج منوعة منها برنامج (ست الستات) عن مكتسبات المرأة المصرية خلال العام ودور المرأة في بناء المجتمع المصري، وبرنامج (لكل الناس) عن العلاقات الإنسانية بين المصريين في الترابط والوحدة الوطنية من خلال المشاركة في الأعياد الدينية، وبرنامج(شباب 2030) عن النماذج الناجحة في المجتمع، وبرنامج(ع الحلوة و المرة) حلقة عن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة ومشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفالات، كما تعرض خلال اليوم فترات غنائية مفتوحة إلى جانب عرض حصاد فني وتنموي وسياحي لعام 2018.