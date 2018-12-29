"ضاحي" يوجه الشكر لمستشفى الهرم لاستقبال ضحايا حادث المريوطية

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، الشكر لإدارة مستشفى الهرم التخصصي، على استقبالهم ضحايا حادث انفجار أتوبيس المريوطية، أمس الجمعة.

وحرص "ضاحي" على زيارة المستشفى اليوم السبت، والمرور على الأقسام الطبية، حيث تفقد تطوير قسم 7 وقسم الطوارئ.

وقال "ضاحي" في رسالة خطيّة لإدارة المستشفى: "شرفت بزيارة مستشفى الهرم، وقد شرفت بالعمل مع فريق العمل كاملًا تحت إشراف الدكتور منصور خليل، ونيابة عن وزيرة الصحة أتوجه بالشكر إلى فريق العمل الذي قام بمقابلة حالات الحادث الإرهابي الذي أسفر عن إصابة بعض الأجانب وأشكرهم جميعًا على حسن استقبال المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة".

كان مستشفى الهرم استقبل أمس 12 مصابًا من الحادث، الذي أسفر عن وفاة 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري.