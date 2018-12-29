"خارجية البرلمان": مرتكبو حادث المريوطية تجردوا من الإنسانية

كتب: محمد نصار:

أدان اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف حافلة تقل عددًا من السائحين، أمس الجمعة، مما أسفر عن وفاة 4 وإصابة 12 آخرين.

وقال عقيل، في بيان، اليوم السبت، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة لن تنال من إرادة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا في الحرب على الإرهاب.

وأوضح وكيل خارجية النواب، أن مرتكبي هذا العمل الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وبعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى نبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين.

وأكد ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على توفير أجواء من الأمن والاطمئنان خلال احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، مشددًا على دعمه وجموع الشعب المصري لمؤسسات الدولة المصرية، في جهودها للقضاء على تلك العصابات الإرهابية الخبيثة وتطهير تراب الوطن منها.

وتقدم عقيل، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، داعيًا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.