أعياد رأس السنة تنعش السياحة في أسوان بنسبة 80%

كتب- يوسف عفيفي:

قال خيري محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن المدينة تعيش أزهى فتراتها السياحية تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، موضحا أن حركة السياحة بها تشهد ارتفاعا جيدا خلال الموسم الشتوي الحالي، وتبلغ الإشغالات 80%.

وأوضح خيري لمصراوي، اليوم السبت، أن جميع الجنسيات المختلفة عادت من جديد إلى أسوان بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، حيث تعد الجنسيات الأبرز قدوما إلى أسوان، من دول ألمانيا وأمريكا وإنجلترا وبلجيكا وفرنسا إسبانيا والدنمارك وشرق آسيا "اليابان والصين"

ونوه إلى أن عدد المصريين قليل بسبب امتحانات منتصف العام الدراسي، على أن تزيد أعدادهم خلال إجازة نصف السنة، عقب أعياد الميلاد، لافتا إلى وصول أعداد الفنادق العائمة لـ130 في الأسبوع بين الأقصر وأسوان، مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة التي كان عددها أقل بكثير.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن إشغالات وحجوزات الفنادق الثابتة في المدينة "ممتاز".​