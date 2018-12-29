"سياحة أسوان": زيارة ملكة بلجيكا لـ"أسوان" الأفضل في 2018

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال خيري محمد رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن زيارة الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا، إلى مدينة أسوان تعد الأفضل للمدينة وللسياحة عموما خلال 2018، موضحا أنه من المقرر أن تقضي هي وأفراد عائلتها أعياد رأس السنة في أسوان.

ودعا خيري لمصراوي، اليوم السبت، إلى ضرورة استثمار الزيارة عالميا كون توقيتها مهم للغاية، وذلك يأتي تقديرا لجهود الدولة المصرية في استعادة عافيتها من جديد، ورد فعل طيب خاصة بعد حادث تفجير أتوبيس المريوطية أمس.

وأوضح أن الملكة زارت معبد فيلة والصوت والضوء والسد العالي وجاري استكال باقي برناج الزيارة، وهو ما يحدث رواجا سياحيا كبيرا للسياحة المصرية عموما وأسوان على وجه الخصوص ولها اعتبارات كبيرة لدى السائحين.

ووصلت الملكة ماتيلد دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا، الخميس الماضي، إلى أسوان، في زيارة سياحية تستغرق 3 أيام، برفقة عدد من أفراد الأسرة المالكة، للاحتفال بأعياد رأس السنة في فندق عائم للتوجه إلى محافظة الأقصر لاستكمال رحلتها السياحية.

وجاءت الملكة وأفراد عائلتها، عبر رحلة طيران شارتر إلى مطار أسوان مباشرة، ثم توجهوا إلى مقر الإقامة، وشمل برنامج زيارات الملكة في أسوان يشمل معبد فيله والسد العالي والمسلة الناقصة ومعبد كوم أمبو ومعبد إدفو.

وواصلت الملكة ماتيلد، دوقة برابانت، زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا، اليوم السبت، برنامج رحلتها السياحية إلى محافظة أسوان، والتي قامت خلالها بزيارة معبد فيلة والسد العالي والمسلة الناقصة، وتجولت في قرية غرب سهيل السياحية.