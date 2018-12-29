"حديقة الحيوان" تعلن إلغاء الإجازات استعدادا لاستقبال الزوار في منتصف العام الدراسي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائئق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الحديقة ستلغي أيام الأجازة، استعدادا لموسم أجازة نصف العام، لافتا إلى أن هذا الوقت من كل عام تشهد الحديقة رواجا من قبل الأطفال والأهالي.

وأضاف رجائي، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحديقة شهدت عمليات تحصين بجانب توقيع الكشف على عدد آخر من الحيوانات لضمان تطبيق الخطة الوقائية والتحصينية الدورية للإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشار إلى المرور المستمر على أعمال النظافة والتأكد على عمل كاميرات المراقبة المعلقة علي أسوار الحديقة.

وتابع: الحديقة دائما على استعداد تمام لاستقبال الزوار. ​