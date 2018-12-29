"المصرية للمطارات" تعقد ندوة عن صحة العاملين

كتب- طه عبيد:

نظمت الشركة المصرية للمطارات، ندوة بعنوان (أعرف -غير -شارك) بهدف بتوعية العاملين بالصحة والسلامة المهنية.

تناولت الندوة موضوعات خاصة بأمراض التدخين وأثرها على صحة الإنسان، والتساؤلات حول بدائل أمنة للتدخين من عدمه، ومحاربة الشائعات الخاصة بالصحة بالدراسات العلمية المؤكد.

تضمنت الندوة مشاركات فعالة للحضور عن قصص إيجابية حول كيفية الإقلاع عن التدخين، وتم عمل مناظرة بناءة بين شخص مدخن وشخص آخر غير مدخن، للوقوف على الآثار السلبية الناتجة عن التدخين بطريقة تفاعلية، كما تناول الأمراض الشتوية المحتملة وكيفية حماية الفرد نفسه وأسرته فى ظل المناخ الحالى المتغير، وكيفية التفرقة بين مرض البرد وفيروس الأنفلونزا، ومن المخطط إقامة سلسلة ندوات تحمل نفس الاسم لمزيد من التوعية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.