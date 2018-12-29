"شكاوى الأعلى للإعلام" تجتمع غدًا لبحث التغطية الإعلامية لحادث المريوطية الإرهابي

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأحد؛ لاستعراض تقرير لجنة الرصد بالمجلس حول التغطية الإعلامية لحادث المريوطية الإرهابي.

وأوضح شوقى في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة تتابع تغطيات الصحف، والقنوات، والمواقع الإخبارية للحادث، وفقا للكود الذي وضعه المجلس لتغطية حوادث الإرهاب.

وأشار شوقي إلى أن لجنة الرصد تابعت وسائل الإعلام التي تخضع لسلطة المجلس ومدى التزامها بمعايير كود تغطية حوادث الإرهاب، مشددا على الالتزام بالبيانات الرسمية من الجهات المختصة.

وتابع: "نرصد المخالفات والخروقات على مدار ما تم نشره وبثه من يوم الجمعة للأحد، حتى تكون التغطية مهنية دون تهويل".

ولفت إلى أن الكود الخاص بتغطية الحوادث الإرهابية يتناول عدم نشر بيانات الجماعات الإرهابية لعدم الترويج لهم، وتحقيق أغراضهم في إيصال رسائلهم الإعلامية للجمهور، فضلا عن عدم نشر صور وجثث الضحايا، بالإضافة إلى الالتزام بالبيانات الرسمية من جهاتها المتخصصة، مشددًا على أن المجلس سيتصدى للمخالفين بالعقوبات اللازمة، وفقا لصلاحياته.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أدان الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة المريوطية بالجيزة واستهدف حافلة سياحية، مؤكدا أن الحادث لن يؤثر علي مسيرة العمل في مصر، وأن الإرهاب لن يوقف عجلة التنمية.

وطالب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في هذا الشأن، وعدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تطبيقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس من قبل.​