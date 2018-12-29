القوات المسلحة توجه رسالة للمواطنين: لا تتعاملوا مع هؤلاء الأفراد

كتب- محمد نصار:

أهابت القوات المسلحة بكافة المواطنين عدم التعامل مع أي أفراد أو شركات تسويق عقاري تحرر خطابات إسكان للمشروعات التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء (تخصيص - تنازل) منعًا لوقوعهم ضحايا أعمال نصب.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، اليوم السبت، إنه تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت القوات المسلحة، أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق العقاري للوحدات السكنية المملوكة لها لأي أفراد أو شركات تسويق عقاري، وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة.

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