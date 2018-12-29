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إلغاء مناقصة اختيار شركة نظافة لمبنى 3 بمطار القاهرة

01:21 م السبت 29 ديسمبر 2018
إلغاء مناقصة اختيار شركة نظافة لمبنى 3 بمطار القاهرة

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن الشركة برئاسة المهندس أحمد فوزي، قررت إلغاء المناقصة المطروحة لاختيار شركة نظافة جديدة تعمل في مبنى الركاب 3 بالمطار مع بداية العام الجديد.

وأضافت المصادر، لمصراوي: قررت الشركة مد الخدمة للشركة العاملة لمدة 3 أشهر، على أن تقوم شركة الميناء بطرح مناقصة جديدة على الشركات لاختيار الأنسب منهم لإدارة النظافة في المبنى الأكثر ازدحاما ورحلات بالمطار.​

شركات النظافة مناقصات مطار القاهرة الدولي

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