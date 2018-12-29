بالشروط والأسعار.. "الإسكان" تطرح 1000 وحدة بمدينتي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح 1000 وحدة سكنية كاملة التشطيبات بمشروع مدينتي، للعاملين بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها.

وينشر مصراوي مواعيد التقديم لحجز الوحدات، والأسعار التفصيلية لها ونماذج العمارات، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد التقديم:

- يتم التقديم عن طريق استخراج استمارة جدية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/)، على أن ينتهى التقديم يوم 17 يناير المقبل.

- ويبدأ حجز الوحدات في تمام العاشرة صباحا يوم 17 فبراير حتى يوم 7 مارس 2019، على أن يكون التخصيص بالأسبقية.

مواصفات الوحدات:

- الوحدات كاملة التشطيبات، منها 400 وحدة بالمجموعات 21 و 22 بالمنطقة الثانية و493 وحدة بالمجموعات 61 و62 و65 و66 و67 بالمنطقة السادسة و107 وحدة بالمجموعات 112 و 113 و 114 بالمنطقة الحادية عشر، بمساحات تتراوح من 81 إلى 211 مترًا.

الأسعار:

اختلف سعر المتر باختلاف رقم المجموعة المتواجد بها الوحدات، فوصل سعر المتر في المجموعة 21، 22، إلى 8635 جنيه، بنسبة تمييز تتراوح بين 1.1% وحتى 1.5% من ثمن الوحدة، حيث تراوح إجمالي سعر الوحدة من 782 ألف جنيه حتى 988 ألف للمساحات التي تصل إلى 100 متر.

وفي المجموعة 62، 67، 65، 113، وصل سعر المتر إلى 7850 جنيه، فإجمالي ثمن الوحدة تراوح بين 642 ألف وحتى مليون و179 ألف، للمساحة التي تصل إلى 100 متر.

وظل مبلغ جدية الحجز البالغ 100 ألف جنيه متساوي لجميع الوحدات بمختلف المجموعات والمساحات.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز من العاملين بالوزارة أو الهيئة والأجهزة التابعة لهما.

- لم يسبق للمتقدم حجز وحدة له من الوحدات المطروحة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض.

-التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع من الأنواع.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

حالات إلغاء التخصيص:-

- حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز.

- نتيجة لطلب المخصص له الوحدة.

- عدم استكمال سداد نسابة 30% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية.

- عدم سداد قسطين متتاليين من ثمن أقساط الوحدة.​