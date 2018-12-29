برلماني عن منفذي تفجير المريوطية الإرهابي: سيُخزيهم الله

كتب- محمد نصار:

أدان النائب أحمد يوسف إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، التفجير الإرهابي الخسيس الغادر الذي استهدف أتوبيسًا سياحيًا بمنطقة المريوطية بالجيزة مساء أمس الجمعة.

وأكد إدريس، في بيان، اليوم السبت، أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البغيضة تتعارض مع شريعة الإسلام، وتنافي كل الشرائع السماوية، وتنتهك حرمات الله عز وجل.

وشدد وكيل لجنة السياحة، على أن من يرتكب مثل هذه الجرائم الخبيثة ومن يقف ورائهم، سيخزيهم الله ويُحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة، ولن تتحقق أهدافهم، وستبقى مصر آمنة مستقرة، بحفظ الله ورعايته، ووعي قيادتها الوطنية، وبسالة رجالها من القوات المسلحة والشرطة، وتماسك ووحدة الشعب المصري.

وجدد وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، دعوة أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه بالوقوف صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى.

وطالب النائب أحمد إدريس، بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بأمن واستقرار الدولة المصرية.