رئيس شركة "أتوبيس المريوطية" لمصراوي: الحادث قضاء وقدر

كتب- يوسف عفيفي:

قال عبدالرازق حسين، رئيس شركة "باسبورت ترافيل"، المسؤولة عن الفوج السياحي لـ"أتوبيس الهرم"، إن النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها منذ أمس وحتى الآن مع الجميع في الحادث الإرهابي.

وأضاف حسين لمصراوي، اليوم السبت، أن الحجوزات السياحية لدى الشركة لم تلغَ بعد الحادث إطلاقا والعمل يسير بخطى ثابتة حتى الآن، مستدركا: "ليس لنا دخل في التفجير كون القنبلة في الشارع، وهذا يحدث في كل دول العالم، ولا دخل لنا فيه، وكلها قضاء وقدر، والمسؤولون قدموا التعاون ولم يقصر أحد في الواقعة، ونتمنى أن يكون الجميع يدا واحدة، ونخاف على البلد".

وتابع: الشركة تتعامل مع السياح الآسيويين، وأغلبهم من فيتنام وإندونيسيا والهند، وأسعار برامجهم أرخص من المصريين، بهدف جذب السائحين أكثر والعمل على إبراز الصورة الإيجابية لمصر.

وأوضح صاحب الشركة: السائق والمرشد لم يلتزما بخط سير الرحلة، ولم يتطرقا لمنطقة الأهرامات تمامًا، ولم يخطرا الشركة بالخروج عن خط سير الرحلة، موضحا أنه في حال تغيير أي شيء بالبرنامج أو خط السير يجب على المرشد إبلاغ الشركة السياحية المنظمة للبرنامج السياحي رسميا عن طريق التليفون أو بريد إلكتروني، علما بأن السائق ليس له أي دور في الرحلة، بل يسير حسب توجيهات المرشد السياحي المسؤول عن الفوج السياحي.

وأضاف رئيس الشركة أن الأتوبيس الخاص بالفوج السياح الفيتنامي لم يكن في طريقه لحضور عروض الصوت والضوء إطلاقا قائلا: "كيف ذلك والعرض يبدأ في السابعة مساء، وطائرتهم في تمام الـ11 مساء على أن يكونوا متواجدين في المطار الساعة 8".

وتابع: "البرنامج الخاص بالفوج السياحي الفيتنامي يشمل 6 أيام و5 ليال، ووصل يوم 23 ديسمبر الجاري وزاروا الهرم وحضروا عروض الصوت والضوء وتناولوا العشاء، وغادروا في اليوم الثاني إلى مدينتي أسوان والأقصر، وعادوا منها إلى القاهرة يوم 28 في تمام الساعة 9.30 صباحا، واستكملوا البرنامج بزيارة المتحف المصري بالتحرير ومصر القديمة وخان الخليلي ثم الذهاب لأحد المطاعم للاستراحة قليلا، على أن يذهبوا للمطار والمغادرة يوم 28 ديسمبر، ولم يبلغنا أحد بذهابهم إلى منطقة الصوت والضوء".

وأوضح أن السفارة الفيتنامية بالقاهرة والحكومة المصرية بالكامل تابعوا الحادث، واطمأنوا على المصابين وتواصلوا مع أهالي الضحايا والمصابين، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالزائرين، مقدما التعازي لمصر كلها ولأهالي الضحايا.