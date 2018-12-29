استبعاد المقصرين فورًا.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بنواب محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اجتماعًا مع نواب محافظة القاهرة للمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

استعرض اللقاء معدلات الإنجاز للخطة الاستثمارية للمحافظة ومتابعة آخر موقف المشروعات المتعثرة، حيث شدد الوزير على أهمية حل مشاكل المستثمرين لزيادة موارد ودخل المحافظة والعمل على تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحصيل مستحقات الدولة، مع أهمية دور المشاركة المجتمعية في حل المشاكل ومواجهة التحديات بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية المتابعة الجيدة والمستمرة من النواب لمنظومة النظافة بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لتذليل كافة المعوقات والمشكلات وتغيير الصورة الحالية في أحياء القاهرة.

كما وجه الوزير بالاهتمام برفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة، وأهمية تعاون ومشاركة المواطنين في رصد أي مخالفات، والإبلاغ عنها وسرعة التعامل مع كافة البلاغات.

وطالب شعراوي، نواب المحافظ، بالتنبية على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في الشارع بين المواطنين على مدار اليوم، والتفاعل مع مشاكلهم وإيجاد الحلول السريعة لها، ومتابعة العاملين بالحي واستبعاد المقصرين منهم فورًا، مع أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز العاملين بالأحياء.

وشدد على أهمية تخصيص مواعيد محددة لرؤساء الأحياء للقاء المواطنين وإزالة أي حواجز في ذلك، والقيام بجولات ميدانية في نطاق الحي وبذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الإمكانيات الحالية.

كما تم خلال اللقاء بحث جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية لتسريع وتيرة العمل وزيادة المردود المالي المتحقق لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة المشروعات الخدمية في المحافظة.

وأكد اللواء شعراوي، أهمية القضاء على الفساد وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالأحياء وإنهاء خدمات المواطنين بصورة سريعة وعلى أكمل وجه، وطالب الوزير من النواب بالمتابعة المستمرة لهذا الملف مع الأحياء والقيام بجولات ميدانية ومفاجئة حتى يتم الانتهاء من تطوير كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.​