هيئة موانئ البحر الأحمر: انتظام الحركة الملاحية
11:51 ص السبت 29 ديسمبر 2018
كتب- أحمد نجيب:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الـ6 في محافظات السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 6 سفن وهى: الرياض، محبة، الحرية1، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما تغادر السفينة Zhonghua Men - بحسب بيان صحفي - على متنها 42 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، بينما يشهد ميناء نويبع مغادرة السفينة سينا.
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