أكثر الكلمات إنتشاراً

أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

هيئة موانئ البحر الأحمر: انتظام الحركة الملاحية

11:51 ص السبت 29 ديسمبر 2018
هيئة موانئ البحر الأحمر: انتظام الحركة الملاحية

ارشيفية

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الـ6 في محافظات السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 6 سفن وهى: الرياض، محبة، الحرية1، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما تغادر السفينة Zhonghua Men - بحسب بيان صحفي - على متنها 42 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، بينما يشهد ميناء نويبع مغادرة السفينة سينا.​

موانئ البحر الأحمر الحركة الملاحية محافظات السويس ميناء سفاجا

الخبر التالى:

استبعاد المقصرين فورًا.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بنواب محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان