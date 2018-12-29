كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانيها الـ6 في محافظات السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء، ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال 6 سفن وهى: الرياض، محبة، الحرية1، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما تغادر السفينة Zhonghua Men - بحسب بيان صحفي - على متنها 42 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، بينما يشهد ميناء نويبع مغادرة السفينة سينا.​