مطار القاهرة يستقبل 2188 معتمرا قادمين من الأراضي المقدسة

القاهرة- أ ش أ:

استقبل مطار القاهرة الدولى 2188 معتمرا قادمين من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار استقبل 12 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك بواقع 7 رحلات قادمة من مدينة جدة على متنها 1482 راكبا، فيما وصل 706 معتمرين من المدينة على متن 5 رحلات أخرى.

وأكدت المصادر أنه يتم تقديم جميع التسهيلات لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين وتوفير جميع سبل الراحة داخل الصالة الموسمية والأماكن المخصصة للمستقبلين من أسر المعتمرين، بناءً على توجيهات الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات.​