التجمع يدين حادث المريوطية الإرهابي: "إعلان يائس"

كتب- إسلام ضيف:

أدان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، العملية الإرهابية الجبانة التي دبرتها إحدى مجموعات جماعة الإخوان الإرهابية في المريوطية بمحافظة الجيزة.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن هذه العملية الأخيرة هي إعلان يائس من جانب قوى التأسلم الإرهابي، تريد بها إثبات وجودها، وإعلان تماسكها بعد الضربات القوية التي تعرضت لها على يد جيشنا الوطني ورجال الشرطة المصرية، ومحاولة بائسة من جانب هؤلاء الإرهابيين لمنع فرحة المصريين واحتفالهم بأعياد الميلاد ورأس السنة وبدء العام الجديد.

وأكد الحزب أنها سعيٌ خسيس لاستهداف قطاع السياحة كقطاع حيوي من قطاعات الاقتصاد القومي لتعميق الأزمة الاقتصادية وصعوباتها التي تئن منها بلادنا.

وأكمل البيان: "حزب التجمع إذ يدين هذا الحادث الإرهابي الجبان، ويتوجه بخالص العزاء لأسر الشهداء من المصريين والأجانب، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

واختتم: "يتوجه الحزب لكل القوى الوطنية المصرية، والعربية، بالنداء لضرورة الاصطفاف الوطني والقومي في جبهة واحدة ضد منظمات الإرهاب ومن يقفون وراءها ومن يساندونها فكراً وعملاً وتمويلاً وإيواءً في الداخل والخارج، حماية لوحدة وسلامة دولنا الوطنية، ووحدة وسلامة مجتمعنا المصري ومجتمعاتنا العربية ضد مخططات التفتيت والتمزيق الإرهابية الطائفية والمذهبية والاستعمارية".​