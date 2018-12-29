برلمانية عن حادث المريوطية: أنوار السياحة لن تنطفئ

كتب- محمد نصار:

أدانت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهدف تفجير حافلة كانت تقل فوجًا من السائحين الفيتناميين بطريق المريوطية بالجيزة، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت عتمان، في بيان، اليوم السبت: مصر ستظل قوية ما دام شعبها موحدًا ومصطفًا على قلب رجل واحد.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إرادة المصريين لن تنكسر وأن الأسرة المصرية تمثل أساس المجتمع وتسهم بفاعلية في مواصلة مسيرته التنموية على الرغم من محاولات قوى الشر عرقلة تلك المسيرة، مشددة على أن أنوار السياحة لن تنطفئ من مصر بعد أن استعادت مكانتها الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معاني الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام، ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين، مؤكدة أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا صفًا واحدًا في الحرب على الإرهاب.​