أخبار متوقعة.. توزيع جوائز التفوق الصحفي وانتخابات في الجزائر

القاهرة- أ ش أ:

تقيم نقابة الصحفيين، احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي، والمكرمين من الزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وتكريم رواد المهنة بمسرح النقابة، ويشارك في إحيائها الفنان مجد القاسم، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تقيم نقابة الصحفيين، احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفي، والمكرمين من الزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وتكريم رواد المهنة بمسرح النقابة، ويشارك في إحيائها الفنان مجد القاسم.

الكويت.. تجري القوتان البحريتان الكويتية والباكستانية تدريبا في المياه الإقليمية الكويتية بمشاركة الفرقاطتين الباكستانيتين (خيبر)، و(زوب) اللتين وصلتا إلى الكويت الخميس الماضي.

الجزائر.. تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) ويشارك فيها 21 حزبا، و41 مرشحا مستقلا، ويتصدر حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، الأحزاب المشاركة، عبر تقديمه مرشحين في جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، في 46 ولاية.

موسكو.. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات في موسكو مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو؛ لمتابعة بحث القضايا التي أدرجت على جدول أعمال اجتماعهما الأخير قبل أيام.