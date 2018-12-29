قضايا الشأن المحلي تستحوذ على اهتمامات صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددًا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحث فى اجتماعه مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنشاء 13 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 12 محافظة، على مساحة 574 فدانا، تضمُ 4317 وحدة صناعية فى أنشطة متنوعة، منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. كما تضم ورشا صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.

وأضافت أن وزير التجارة والصناعة أوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ مجمعات صناعية كبرى، منها منطقة الصناعات النسيجية بمدينة السادات، التى يجرى حاليا تنفيذ مرحلتها الأولى، وتشمل 141 مصنعا، بينما يتم التعاقد مع 41 مستثمرا، لتشغيل 20 مصنعا بعد 3 أشهر من تسلمها، إلى جانب 21 مصنعا سيتم تشغيلها فى الربع الأخير من 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صرح بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، عقدت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة مع وفد من بنك إكزيم الصينى الممول لمشروع القطار الكهربائى فى شرق القاهرة، للاتفاق على كل النقاط المتعلقة بالاتفاقية التنفيذية مع البنك، لتوفير قرض ميسر قيمته 1.2 مليار دولار يغطى تكلفة المشروع، الذي سيخدم مناطق "السلام ..العاصمة الإدارية ..العاشر من رمضان"، والممتد بطول 67 كم ويشمل 11 محطة.

وأضاف أنه سيتم توقيعها مع رئيس البنك خلال النصف الأول من يناير المقبل، لافتا إلى أن الجانبين المصرى والصينى كانا قد وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض، إلى 1.2 مليار دولار بدلا من 739 مليون دولار.

وفي شأن آخر، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن بأن إجمالى الوحدات السكنية التى أتاحتها وزارة الإسكان لمختلف شرائح الدخل، خلال عام 2018، بلغ 609 آلاف وحدة، منها 144 ألف وحدة نفذتها الوزارة بمشروعي الإسكان الاجتماعى 93 ألف وحدة، والمتوسط 23 ألف وحدة، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة 28 ألف وحدة، بجانب 425 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين على قطع الأراضى السكنية المختلفة التى أتاحتها الوزارة خلال العام، بالإضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع واحة أكتوبر، وهو أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إن الرؤساء الروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان والإيرانى حسن روحانى سوف يجرون محادثات حول سوريا فى مطلع عام 2019 فى روسيا، وفق ما ذكر مسئول روسى أمس.

وأضافت الصحيفة إن هذه القمة تأتي في وقت تستعد الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا.. ونقلت عن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف قوله: "جاء دورنا لاستضافة قمة الدول الثلاث الضامنة، بين الرئيسين التركى والإيرانى ورئيسنا، وتم التوافق على عقدها فى مطلع الأسبوع الأول من السنة، ويتوقف ذلك على أجندة الرؤساء".

الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر بأديس أبابا أكد حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، خاصة خلال الرئاسة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي بداية من 10 فبراير المقبل خلال القمة الأفريقية الدورية التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 10 و11 فبراير 2019.

واضافت أن السفير عبدالخالق أكد، خلال تقديمه أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى إثيوبيا إلى رئيسة الجمهورية الإثيوبية "ساهلي ورك - زودي"، تحيات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لتطوير مختلف العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والإثيوبي والبناء على الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" للقاهرة في يونيو الماضي.

وفي موضوع آخر، أشارت "الجمهورية" إلى أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أعلن مشاركته في أعمال القمة العربية الأوروبية والتي تستضيفها الجامعة العربية بالقاهرة يومي 24 و25 فبراير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالمستشارية النمساوية أن مشاركة المستشار النمساوي تأتي في إطار التقارب الكبير في العلاقات بين مصر والنمسا خاصة بعد نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فيينا في الفترة من 16 إلي 19 ديسمبر الجاري.

وفي الشأن المحلي ، ذكرت "الجمهورية" أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع سلع تموينية بقيمة 3.5 مليار جنيه لعدد 21 مليون بطاقة تموينية تضم 68 مليون فرد. خلال العام.. وأشار المركز خلال تسليط الضوء والإنجازات إلي تشغيل 3089 منفذاً للبيع تابعة لمشروع "جمعيتي" بالمحافظات، وكشفت الوزارة عن 174 ألف مخالفة تموينية و118.5 ألف مخالفة بالمخابز البلدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد اجتماعا بالمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ونقلت عن المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض موقف تنفيذ المجمعات الصناعية بالمحافظات الذي يشمل إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 12 محافظة على اجمالي مساحة 574 فدانا تضم 4317 وحدة صناعية في أنشطة متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وكذلك ورش صناعية ومعارض ومنافذ للبيع ومناطق خدمات.

أخبار اليوم:

وذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أنه سيفتتح خلال أيام قليلة أحد أكبر المساجد في مصر والعالم، وهو مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم وضع اللمسات النهائية له حاليا.

وأضافت الصحيفة أنها رصدت التجهيزات النهائية داخل المسجد وداري المناسبات الملحقتين به، حيث يجري الانتهاء من فرش موكيت المسجد بجانب تركيب المنبر الخاص به وإجراء اختبارات الصوت داخله.

وأشارت إلى أن الإنجاز والإبداع والسرعة والدقة في تنفيذ هذا المشروع جعلته أحد المعالم الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت عدد ساعات العمل به 6 ملايين ساعة عمل، وتجاوز عدد العمال 1500 عامل ، ويعد المسجد فريدا في أشياء عديدة أهمها الموقع، والذي يقع عند مدخل العاصمة الإدارية من منتصف الطريق الدائري الأوسطي، ويتسع المسجد لنحو ١٧ ألف مصل ويضم ٤ مآذن و21 قبة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت ١٫٥ مليون شكوى حتى الآن ونجحت في حل ما يقرب من ٨٥ ٪ من تلك الشكاوي.

ونقلت عن طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة قوله إن المنظومة استقبلت آلافا من رسائل الشكر من المواطنين، تقديرا لجهود الحكومة في حل مشاكلهم،وإن مجلس الوزراء وفر آليات سهلة وسريعة ومتطورة يستطيع من خلالها المواطن إرسال شكواه للجهة الحكومية من أي مكان وفي أي وقت، عن طريق عنوان بوابة الحكومة الالكترونية www.shakwa.eg أو الكول سنتر ١٦٥٢٨.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم)، أنه من المتوقع أن تستقبل فرنسا العام الجديد في جو من المظاهرات بعد ان توعد المحتجون ذوو السترات الصفراء بالقيام بمظاهرات ليلة رأس السنة ، ما يهدد باحتقان ضخم في العاصمة باريس. هذا في الوقت الذي وعدت فيه اًن إيدالجو، عمدة باريس بالحفاظ على تقليد، ليلة رأس السنة في الشانزليزيه من حيث عمل الاستعراضات الضوئية على قوس النصر، مع وجود أكثر من 50 ألف شخص يشاركون في استقبال العام الجديد في الشارع الأشهر في باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الصعيد السياسي تعمل أحزاب المعارضة بشتى أطيافها على استقطاب ذوي السترات الصفراء في العام الحديد وبشكل خاص قبل بدء الحملات الانتخابية للبرلمان الأوربي والمقررة نهاية مايو المقبل، حيث سيكون لفرنسا 79 مقعدا من مجمل 705 مقاعد لكل الدول الاوروبية.