يُرى بالعين المجردة.. "قمر التربيع الأخير" في قبة السماء حتى الظهر

(مصراوي):

أشرق قمر التربيع الأخير منتصف ليل الجمعة، حسب التوقيت المحلي بسماء السعودية والمنطقة العربية، ومن المقرر له أن يبقى مُشاهدًا في قبة السماء إلى أن يغرب ظهر السبت.

وقالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية -في تقرير لها- إن القمر سيصل لحظة التربيع الأخير السبت 29 ديسمبر عند الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت غرينتش، ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأكمل التقرير: "هذا سيكون من أجمل المناظر لرصد القمر عاليًا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت، حسب التوقيت المحلي مع خلفية السماء الزرقاء في منظر بديع".

وأشار التقرير إلى أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول، مرورًا بالبدر المكتمل، ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مره كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضًا أن القمر يتحرك سريعًا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر أكثر من 12 درجة، وهذا سيجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة في كل يوم".

وأردف التقرير: "خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في المحاق لشهر ذي القعدة".

وتعتبر فترة التربيع الأخير ويظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير.