بوفاة "الخشن".. الموت يغيب 9 نواب عن البرلمان

كتب- أسامة عبد الكريم:

توفي النائب محمود الخشن، أمس الخميس؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

بوفاة نائب أشمون، عقب إصابته بأزمة قلبيه خلال المشاركة في إحدى الفعاليات، ارتفع عدد النواب الذين غيبهم الموت عن استكمال دورة البرلمان الحالي 2015 -2020، إلى 9 نواب.

خلال 3 سنوات، عقب انطلاق جلسات البرلمان في يناير 2015، غيب الموت 9 نواب بمحافظات مختلفة، النائب محمود الخشن كان آخرهم، عقبها أعلن الدكتور على عبد العال خلو مقاعدهم وإجراء انتخابات تكميلية، بحسب قانون مجلس النواب.

القانون وضع عدة إجراءات يلزم اتباعها عقب خلو أحد المقاعد البرلمانية من النواب المنتخبين بنظام الفردي أو القائمة، سواء بالوفاة أواسقاط العضوية أو أي سببٍ آخر، عملا بنص المادة "25".

وتنص المادة: " إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

الغياب الأول، كان لزعيم الأغلبية ومهندس التخطيط لقائمة في حب مصر التي اكتسحت انتخابات برلمان 2015 ، اللواء سامح سيف اليزل، رئيس إئتلاف دعم مصر، الذي وافته المنيه، قبل أكثر من عامين ونصف، وبعد 3 أشهر فقط من بدء انعقاد جلسات البرلمان، تحديدا الأثنين 4 أبريل 2016، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

فراغ كبير خلفه غياب اليزل، ليس باعتباره نائبا فحسب، بل لتزعمه ائتلاف الأغلبية تحت قبة البرلمان، الذي اجتهد في تشكيله، ليحل محله النائب نادر مصطفى، كونه احتياطيا بالقائمة الثانية .

15 يوما فقط فصلت بين وفاة اليزل ونائب الفيوم، وفي ذات الشهر أبريل من عام 2016، توفي محمد مصطفى الخولي، ليصبح ثاني الراحلين عن البرلمان، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وخلفته في مقعد الدائرة زوجته عبير سليمان، بعد خوضها الانتخابات التكمليلية .

وفي شهر يوليو من نفس العام 2016، توفي النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، بعد رحلة صراع مع المرض، ليعلن رئيس البرلمان خلو مقعده وإعلان الانتخابات التكمليلية، وحسمت لصالح النائب سيد جاد، عن حزب مستقبل وطن.

في حادث مأساوي، وقبل نهاية في أكتوبر عام 2016، فقد البرلمان النائب الرابع بوفاة النائبة أمير رفعت، عضو البرلمان عن دائرة شبين الكوم، إثر إنقلاب سيارتها، بالطريق الدولى لجنوب سيناء، أثناء توجهها وبرفقتها أبنائها لحضور الاحتفال بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية فى مصر بمدينة شرم الشيخ.

وحلت النائبة شيرين عبد العزيز، ممثلة الشباب لقائمة " في حب مصر" الثانية ، بدلاً من النائبة أميرة رفعت، دون إجراء انتخابات.

وفي يوليوم من العام الماضي، أعلن خلو مقعد بدائرة مركز جرجا بسوهاج، بوقاة النائب هرقل وفقي وحزب مستقبل وطن، ليحل مكانه شقيقه اللواء رشدي محمد وفقي، بعد انتخابات تكميلية جرت في الدائرة.

وتجرى الآن الإعادة في الانتخابات التكميلية على 3 مقاعد بدوائر انتخابية مختلفةن عقب إعلان خلو مقاعدهم بسبب الوفاة.

عقب وفاة اللواء أحمد عبد التواب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية بالفيوم بعد صراع مع المرض، في يوليو من العام الجاري، تجري جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بين المرشحين محمد عبد التواب مرشح حزب مستقبل وطن والمرشح بسام الصواف.

بينما تجرى الانتخابات بدائرة مركز زفتى، جولة إعادة بين كل من أحمد فودة نصير مرشح حزب "مستقبل وطن" والعميد أحمد يحيي الذين حصلا على الأصوات، بعد إعلان خلو المقعد، رفعت جودة داغر، بمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد إجراء عملية قلب مفتوح بذات المستشفى، في أغسطس الماضي.

وفي سبتمبر من العام الجاري، غيب الموت، النائب حسام الرفاعى الكاشف، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، عن عمر يناهز 60 عاما، وتجرى الآن الإعادة في الانتخابات التكميلية بين المهندس أمين جودة رئيس اتحاد النقابات المهنية، ونقيب المهندسين بالمحافظة مستقل ورمزه غصن الزيتون، ومحمد السيد على رئيس المجلس المحلي الأسبق لمدينة العريش مستقل ورمزه الهدهد، بعد حصولهما على أعلى الأصوات.