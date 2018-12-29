البرد مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة الذي تعاني منه البلاد خلال الفترة الحالية مستمر على مدار الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 16 لـ 18، فيما تتراوح الصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة مئوية.

وأضاف شاهين- في تصريحات لمصراوي- أن الرياح ستكون هادئة على أغلب الأنحاء، وتنحصر على أغلب السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، كما تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية، مستبعدًا فرص سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفيما يخص الشبورة المائية، قال شاهين، إنها ستظهر صباحًا على أغلب الطرق خاصةً على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، ما يتسبب في ضعف مستوى الرؤية، وبناءً عليه تنصح الهيئة المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق أثناء فترة تواجد الشبورة، واتباع كافة تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد - في وقت سابق- استمرار الطقس البارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، على أن يكون معتدلًا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما توقعت الهيئة -في نص البيان- أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.