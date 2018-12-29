وزيرة الثقافة تشهد ختام المهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

الأقصر- (أ ش أ):

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، حضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان القومي للتحطيب في دورته التاسعة، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر 2018، بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وشارك في حضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان كل من نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم ، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض ، ورئيس صندوق التنمية الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب ، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والمئات من الجماهير من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى العديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وتضمنت فعاليات الحفل الختامي للمهرجان العديد من الفقرات الفنية المتميزة التي نالت إعجاب الحضور، ومن بينها فقرات غنائية لفنان "الكف" الشعبي التلقائي، واستعراض للاعبي التحطيب ومشايخ اللعبة من المحافظات المشاركة، والعديد من الفقرات الاستعراضية والفنية للفرق الفنية المشاركة بالمهرجان.