منافذ سلع وقوافل طبية.. نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات

كتب- أسامة عبد الكريم:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، أمس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، بعدد من المحافظات.

في محافظة القاهرة، نظم الحزب احتفالية كبرى بمنطقة الشرابية، تحت عنوان "لمة الوطن"، بمناسبة أعياد الميلاد، بحضور ممثلى الكنيسة والأزهر وعدد من نواب البرلمان وأعضاء أمانة القاهرة وأمانة الشرابية والزاوية.

ونظم الحزب بالسويس، أعمال نظافة ورفع القمامة بمنطقة عرب المعمل بمنطقة فيصل.

بينما أقام الحزب ببنى سويف، منفذين متحركين لبيع السلع الغذائية باسعارمخفضة بقرية الشنطور مركز سمسطا، إضافة إلى تجميل سور مدرسة الشهيد علاء حمزة الاعدادية مركز الفشن.

كما وزع الحزب بالفيوم، 2000 بطانية على الأسر الفقيرة بقرية عتامة المزرعة مركز إطسا.

وفي الوادي الجديد، نظم الحزب، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية بولاق بمركز الخارجة.

كما ساهم الحزب في بناء 3 فصول دراسية بمدرسة عائشة عبد الرحمن الإبتدائية بمركز الفرافرة لتخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة، ونظم "مستقبل وطن" بسوهاج، حملة لأعنال النظافة ورفع القمامة بمنطقة مراكز "جزيرة شندويل - البلينا المنشأة جرجا".

كما أقام الحزب منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بمراكز"طهطا- البلينا - جهينة - جرجا".