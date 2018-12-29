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    "تنسيقية شباب الأحزاب" عن حادث المريوطية: دليل على ضعف الإرهاب

    03:30 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    "تنسيقية شباب الأحزاب" عن حادث المريوطية: دليل على ضعف الإرهاب

    حادث المريوطية

    كتب- محمد نصار:

    استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة المريوطية.

    وأوضحت التنسيقية في بيان، أن هذا الحادث لا يعبر إلا عن ضعف وتراجع الإرهاب أنام إرادة الدورة التي تتقدم بخطى ثابتة ومستقرة والشعب المصري العظيم الذي يصطف خلف وطنه وجيشه ويدعم كل مؤسسات دولته.

    وأضافت التنسيقية، أن معركة مصر ضد الاٍرهاب هي معركة مقدسة من أجل الحياة، وأن الشعب المصري عازم على استكمال حربه المشروعة ضد الاٍرهاب الذي يهدد حق الآمنين في الحياة.

    وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعازي في المتوفين متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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