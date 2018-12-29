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    وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان القومى للتحطيب

    02:45 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان القومى للتحطيب

    الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

    الأقصر- (أ ش أ)

    شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، الجمعة، ختام فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان القومى للتحطيب التى استمرت 4 ايام في ساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

    وأعربت عبد الدايم عن فخرها بإقامة فعاليات المهرجان القومى للتحطيب الذى يعكس صورة من ثقافة المجتمع المصري الموروثة عن الأجداد ويشكل أحد مسارات حفظ الهوية.

    وأشارت إلى سعى وزارة الثقافة إلى استثمار التراث اللامادى باعتباره طاقة إبداعية ومورداً يساهم بجدية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موجهة دعوة إلى العالم لتعزيز الجهود الرامية إلى صون موروثات هذا النوع من الثقافة بوصفها جزء هاما من ملامح الحضارة الإنسانية.

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    إيناس عبد الدايم المهرجان القومى للتحطيب الأقصر مصطفى الهم الهيئة العامة لقصور الثقافة

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